Feijóo apela a conseguir "pactos de estado" e insiste en que Sánchez "sabe que va a perder"

Esta vez ha sido en Vilna, en la Cumbre de la OTAN de Lituania donde Sánchez ha tenido que responder de nuevo sobre su difícil papel en el cara a cara de Atresmedia que, definitivamente, ha marcado la campaña del 23J.

Y ha justificado su vehemencia en el debate esgrimiendo que Núñez Feijóo mentía una y otra vez. Especialmente cuando le reprochó que el gobierno de coalición pactara con EH-BILDU, heredera de ETA; una banda terrorista que, recordaba Sánchez, desapareció hace años. Por eso -decía- se reveló por esa quiebra de la unidad política entorno a las víctimas del terrorismo y ante el blanqueamiento del PP a VoX que nos retrotraen -añadía- a cuarenta años atrás en lo relativo a los derechos de las mujeres.

Pero además, Sánchez acusaba a Feijóo de manipular y socavar la confianza en las instituciones con sus declaraciones sobre Correos, en las que el lider del PP señalaba que pedía a los carteros que trabajen "mañana, día y noche" para entregar el voto por correo, y se comprometía a pagarles las horas extraordinarias si gobierna, por "cumplir con su deber".

A Feijóo le ha servido la jornada más calurosa de la campaña para poner en situación a sus votantes: hay que acudir a las urnas, aunque el 23 J se superen los 40 grados como este miércoles en Murcia. Y si hubiera compromisos ineludibles esa fecha, siempre quedará el voto por correo cuya solicitud expira este jueves. En este punto asalta otra preocupación que ha expresado nítidamente el candidato popular: a ver si van a quedar sufragios en las sacas porque los carteros cumplan escrupulosamente sus horarios laborales. Hay que repartir “mañana, tarde y noche”, pedía Feijóo. Tan imperativo es garantizar ese derecho constitucional que se ha comprometido a pagar todas las horas extras. Lo aprobaría en su primer consejo de ministros.

Voto masivo y además útil. En el PP advierten de que escoger la papeleta de Vox es exponerse a que el partido de Abascal haga en el Congreso con Feijóo lo mismo que en el parlamento murciano con López Miras: votar junto al PSOE en contra de presidentes del Partido Popular. Frente a la pinza, ha expresado Feijóo, él ofrece pactos de Estado, diálogo y acuerdos con todos los presidentes autonómicos porque experiencia tiene, aseguraba.

En el mitin vespertino de Alicante, acompañado de un presidente que sí lo será gracias a Vox, Carlos Mazón, ha afirmado que Sánchez se sabe derrotado y ese es el motivo de que no admita su oferta de que gobierne la lista más votada. “España no puede tener un primer ministro que cuando se reúne con los primeros ministros de la Unión Europea, sea un presidente que ha perdido las elecciones”.

Este jueves, el candidato del PP viaja a Ermua el día en que se cumplen 26 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Esta tarde, un simpatizante sentado en las gradas del auditorio de la Diputación de Alicante, Delfín Garrido, ha pedido un aplauso en su memoria y el concejal víctima del terrorismo ha tenido su homenaje por adelantado.

Día sin actos de campaña para Yolanda Díaz…tampoco mañana tiene ninguno previsto… Pues si tras el cara a cara de Sánchez Feijoó dijo aquello de “no pasa nada, quedan 12 días”…con 2 en blanco son 10…

Quién sabe si los trakings de campaña le aconsejen dar una vuelta a la estrategia; incluso formal. Porque al mismo tiempo ha anunciado la puesta en marcha de una cuenta de WhatsApp, donde anima a todos a que le planteen sus dudas, sus preguntas, sus sugerencias. “Yo os voy a ir contestando a cada uno”, asegura. O espera poca participación o más de uno se va a llevar un chasco si no es ella la que contesta…

Las redes sociales como instrumento de campaña... las nuevas formas de comunicación. Defienden en SUMAR que les encaja muy bien con la idea de “espacio de escucha y diálogo” con la que se presentó al principio. Además les permite dar una imagen de cercanía… aunque sea la que ofrecen las redes sociales, claro. “Y hacer pedagogía”, dicen, que eso siempre lo valoran mucho.

Santiago Abascal ha despejado este miércoles su agenda de actos y mítines para centrarse en las entrevistas, y han sido Iván Espinosa de los Monteros (portavoz en el Congreso) e Ignacio Garriga (secretario gral de Vox) los que han salido a la calle para denunciar que estamos en el peor momento de los últimos 50 años. Con un gobierno que, no sólo nos ha llevado a la ruina, si no que se ha convertido -denuncian- en el más hiriente y perjudicial de nuestra historia reciente.

En el foco de las críticas de Vox, además del Psoe y Feijóo (por ese intento de pactar que gobierne la lista más votada), se añade Sumar. En enfado con el partido de Yolanda Díaz viene del debate de este martes en la televisión pública andaluza, cuando uno de sus candidatos dio literalmente la espalda a la representante de Vox. Un gesto que no ha gustado a la formación, que acusa a Sumar en Twitter de querer “borrar a las mujeres”.

Abascal retoma este jueves la campaña en Valencia y el viernes en Mallorca, dos de las comunidades donde Vox ha alcanzado un acuerdo de gobierno con el PP, y le recordará a Núñez Feijóo que ese es el camino.