Cuándo es el debate a tres de TVE: por qué no acude Feijóo

Tras la reiteración en las invitaciones de Sánchez a Feijóo para celebrar los 6 debates planteados por el presidente en un principio, este ha decidido declinarlas todas las veces menos una. Únicamente cedió a tener un encuentro "cara a cara" en Atresmedia, del que el popular salió victorioso y que él mismo celebraría en varios mítines con cautela: “No hemos ganado las elecciones, solo hemos ganado el debate”, pero ha servido para dar confianza a las filas del PP.

En cuanto al debate que se realizará en RTVE este miércoles 19 de julio a las 22:00 horas, la decisión por parte del líder del PP no ha sido diferente al resto dejando finalmente su atril "vacío". El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, dice que no han aceptado debido a que los debates organizados con los cuatro principales candidatos “son modelos incompletos y carecen de interés” por no incluir al resto de formaciones parlamentarias que para ellos pone en duda la "neutralidad" de RTVE.

Es así como defienden que no se prestarán a “debates incompletos de juegos trucados” y, por tanto, no encuentran razones para “excluir” a otros partidos con los que el presidente del Gobierno ha sacado adelante multitud de leyes durante toda la legislatura. “No me parece honesto hacer un debate a cuatro excluyendo a los demás”, reclamaron desde Génova.

A diferencia de Sánchez, Abascal y Díaz, que concentrarán sus energías para afrontar este miércoles el tercer y último debate en televisión antes de la cita en las urnas, Núñez Feijóo seguirá cumpliendo los compromisos dentro de su agenda de campaña, por lo que está previsto que acuda a las Palmas de Gran Canaria para seguir pidiendo el “voto útil” en las urnas.

El debate a tres se realizará en los estudios de Prado del Rey y contará con tres atriles para Abascal, Sánchez y Díaz, por lo que no habrá un cuarto que evidencie la ausencia del dirigente popular como se elucubraba. Los candidatos de PSOE, Sumar y Vox presentarán ante los españoles sus respectivos programas electorales a pocos días del 23J para tratar de convencer al electorado.

El encuentro que podrá seguirse en directo desde La 1, estará moderado por el periodista, Xavier Fortes,el mismo que se encargó de conducir el pasado debate a siete de portavoces. En relación a la estructura del debate, durará 90 minutos y se estructurará en tres ejes temáticos: economía, política social y pactos postelectorales. El ‘minuto de oro’ será el broche que cerrará esta última cita de los candidatos en televisión antes del 23J.