El consejo de la OCU: cómo evitar perder dinero si te toca mesa electoral y tenías un viaje

Más de 40 millones de españoles están llamados a las urnas el próximo 23 de julio después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya adelantado los comicios tras el fracaso el PSOE en las elecciones del 28 de mayo. Esta decisión ha desencadenado numerosas críticas por parte de la sociedad, ya que al tratarse de la segunda quincena de julio, muchos ya tenían concertadas sus vacaciones de verano.

En total, un 30 % de los españoles escogen el mes de julio para irse de vacaciones y, además, estos comicios coincidirán con el fin de semana previo a la festividad de Santiago Apóstol, que se celebra el 25 de julio y que muchos han aprovechado para hacer un puente. El 25 es festivo en Galicia, Castilla y León, Navarra y el País Vasco.

Y aunque existe la opción de votar por correo que permitirá que no tengan que estar en sus lugares de residencia el día de los comicios, muchos otros se verán perjudicados porque serán nombrados miembros de las mesas electorales, una responsabilidad de obligado cumplimiento.

¿Puedo recuperar el dinero de las vacaciones si no tengo seguro de cancelación?

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aseguran que los ciudadanos que se encuentren en este supuesto no perderán su dinero. La portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, asegura que el haber contratado y abonado tus vacaciones puede ser causa para la recuperación del dinero.

Aunque es más sencillo recuperar el dinero en el caso de haber contratado un seguro de cancelación, ya que únicamente habría que alegar que ha sido llamado a una mesa electoral, también es posible en el caso de no haber pagado este dinero extra.

Es decir, si no se ha contratado el seguro de cancelación, ser llamado a participar en la jornada electoral es considerado como "una causa de fuerza mayor". Según Izverniceanu, supondría una "causa inevitable, imprevisible e ineludible que no se sabia antes de contratar ese viaje". Por lo tanto, sería lo suficientemente importante para poder recuperar íntegramente el dinero del viaje que no podemos hacer.

¿Se puede acreditar un viaje como justificación para evitar formar parte de una mesa electoral?

La Junta Electoral Central (JEC) contempla una serie de supuestos que los ciudadanos pueden alegar para evitar formar parte de las mesas electorales. Aunque no aparecen entre estos supuestos específicamente los viajes o conciertos, en las pasadas elecciones del 28 de mayo sí que fueron aceptadas, ya que suponían la pérdida de un desembolso de dinero importante.

Una vez se informe a las personas designadas su pertenencia a una mesa electoral, dispondrán de siete días para presentar sus justificaciones.