El PP se conjura en el Senado contra la amnistía: "Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles"

Los barones del PP se han conjurado este jueves en el Senado para expresar su absoluto rechazo a la amnistía y al posible referéndum de autodeterminación que negocian los partidos independentistas en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Varios de los líderes autonómicos populares han anunciado que actuarán legalmente para impedir "agravios y discriminaciones" a sus comunidades si hay ventajas en financiación o condonación de deuda a Cataluña.

Así lo han expuesto en la Comisión General de Comunidades Autónomas convocada en el Senado tras escuchar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al que han afeado que se haya marchado sin escuchar a los demás. Además, han criticado las "sonoras ausencias" del Gobierno y los presidentes autonómicos del PSOE.

Los populares han calificado la amnistía como "ilegal", "inmoral", "indignidad", "vergonzante" o "transacción infame", y han hecho hincapié en que rompe tanto la igualdad entre los españoles como la separación de poderes. "Además de amnistías, sabemos que se les irá cediendo financiación vía presupuestos, con donación de la deuda que pagaremos todos y el establecimiento de un cupo a la vasca para Cataluña", ha recalcado Fernando López Miras.

Juanma Moreno, por su parte, ha alertado de la posibilidad de que se consagre a ciudadanos de primera y de segunda y ha señalado que "condonar la deuda del Estado sería premiar la mala gestión y la falta de rigor en las cuentas públicas".

Más dura en su discurso ha sido Isabel Díaz Ayuso, quien ha subrayado que España "ya no tolera más indignidad" y ha calificado la amnistía como la "mayor traición que cabe hacerle a un país". "Sánchez subasta España y las instituciones a cambio de unos meses o unos años más de poltrona (...) Si esta indignidad triunfa, pronto no habrá españoles", ha sentenciado la presidenta madrileña.

El PSOE dice que "no es tiempo de cavar trincheras"

El portavoz del PSOE en la Comisión, Juan Espadas, ha contestado a las críticas de los populares asegurando que "no es tiempo de cavar trincheras" ni de defender España como "una, grande y libre".

"Lo que se ha escuchado hoy aquí es que ustedes no aceptan o llevan muy mal el resultado del 23J, que fue un no a un gobierno del PP y Vox, un no a un gobierno de retroceso que deroga", ha explicado Espadas.