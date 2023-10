Aragonès: "La amnistía es el punto de partida de un camino cuyo destino es el referéndum"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha sido el primer representante autonómico en subir al atril del Salón de los Pasos Perdidos del Senado en la Comisión de las Comunidades Autónomas para hacer una defensa de la amnistía.

Aragonès ha iniciado su intervención diciendo que iba a defender tanto la amnistía como el referéndum en Cataluña, y para denunciar el objetivo de la comisión, que es "usar Cataluña para las batallas partidistas del Estado español".

"Gobierne quien gobierno siempre se usa a Cataluña para alcanzar unos votos, ya que al grupo popular no le importa qué piense Cataluña", ha continuado. El presidente autonómico ha seguido diciendo que "no les importa Cataluña ni los catalanes, sólo nos quieren usar para sus peleas. Cataluña es una nación europea, cívica, que se ha forjado a lo largo de los siglos. Es una nación que mira al futuro compartido, que no es ni mejor ni peor que las otras, pero que quiere ser responsable de sí misma".

"La amnistía es el punto de partida de un camino cuyo destino es el referéndum"

Aragonès ha dicho que la amnistía es "imprescindible para devolver a la política lo que es un conflicto político, para hacer un trabajo que incluye liberar a los presos políticos desde hace dos años. No es un punto final, sino el punto de partida de un camino que tiene como destino que la ciudadanía de Cataluña vote sobre un referéndum sobre la independencia".

Asimismo, el presidente catalán ha criticado a los que se "escandalizan" por esta amnistía, pero no por los 6.000 indultos que aprobó el Gobierno de José María Aznar y que "beneficiaba a condenados por corrupción".

"A pesar de la larga trayectoria del uso partidista de Cataluña por el PP, Cataluña mira hacia adelante y seguirá su camino porque nos apasiona trabajar por una vida digna para los catalanes", ha terminado Aragonès.

Críticas contra la amnistía y la ausencia del Gobierno

Tras Aragonès, ha tomado la palabra el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que ha comenzado reprochando al presidente catalán que se haya marchado de la sala sin escuchar al resto de presidentes autonómicos. Después, ha asegurado tajante que "ningún presidente ni representante público puede gobernar contra la ley de la Constitución".

"Aquí lo que está en juego es el futuro de España, de Galicia y de las comunidades autónomas. Este Gobierno está dispuesto a condonar deudas históricas y eso nos afecta a Galicia muy directamente", ha dicho.

Después, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado que nadie del Gobierno haya acudido al Senado a "defender la igualdad entre los españoles" porque "España es de todos y a todos nos importa su devenir". Asimismo, ha dicho que se le ponga el nombre que se le ponga, "una amnistía es un retroceso en la calidad de la democracia porque no sería perdonarles, sino pedirles perdón, que nunca deberían haber sido juzgados, darles el reconocimiento de víctimas".