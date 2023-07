Coalición Canaria: un agente determinante para la investidura de Feijóo y Sánchez

A falta de confirmación oficial, todo indica que el voto emitido desde el extranjero dará un escaño más al Partido Popular en la circunscripción de Madrid, a costa de la salida del congreso del número 11 del PSOE por Madrid, Javier Rodríguez Palacios. De este modo, los populares ampliarían ligeramente su ventaja, con 137 diputados frente a los 121 del PSOE.

Si en apariencia se trata de un cambio menor en la correlación de fuerzas, esta variación dificulta las negociaciones del PSOE con Junts de cara a una hipotética investidura de Pedro Sánchez. Con 122 escaños, a Sánchez le servía una abstención del partido de Puigdemont para revalidar el gobierno.

Ahora, el apoyo deberá ser explícito - un diputado posconvergente deberá emitir un sí- para renovar el mandato 4 años más. Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, ha quitado hierro al asunto, afirmando que la hoja de ruta para el PSOE "sigue siendo la misma".

Este cambio propiciado por el voto CERA no solo incrementa el peso de Junts en las negociaciones, sino también el peso de Coalición Canaria. Hasta ahora, no se contemplaba al partido - que ha obtenido un diputado- dentro de un hipotético bloque de investidura, pues en 2019 la formación insular se abstuvo en la segunda vuelta de investidura que garantizó la llegada de Sánchez a la Moncloa. Sin embargo, el voto de la diputada Cristina Valido podría ser determinante para reducir las exigencias de Junts, que podría elevar el precio a cambio de un "sí".

Alberto Núñez Feijóo, por otro lado, también ha puesto el ojo en Coalición Canarias como aliado clave para constituir una investidura alternativa para la que, de momento, no salen los números. Coalición Canaria ya se ha pronunciado, afirmando que no apoyará ninguna investidura que implique la participación de VOX o de Sumar. Al tratarse de las dos principales muletas de los partidos mayoritarios, la postura de Coalición Canaria, por el momento, no parece desbloquear la situación política en España.