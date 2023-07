Clara Ponsatí desafía al juez Llarena y vuelve a Barcelona

La exconsellera y eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, ha compartido a través de Twitter que está en Barcelona paseando por sus calles, a pesar de la nueva orden de detención nacional que dictaminó el magistrado del tribunal supremo Pablo Llarena.

Lo ha dicho en un tuit este lunes por la mañana, después de que el independentismo perdiera nueve diputados en el Congreso en las elecciones generales del 23J: "Aprovechando el fresco de la mañana he hecho un paseo hasta la Casa Vicenç. Mientras sigamos aquí, Catalunya continuará en pie. ¡Buenos días, Barcelona!", dice el tuit.

Mientras sigamos aquí, Catalunya continuará en pie.

El instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, dictó en julio una orden de detención nacional contra Ponsatí al considerar que la exconsellera desatendió "voluntaria e injustificadamente" su obligación de comparecer ante el Tribunal Supremo (TS) el pasado 24 de abril.

La eurodiputada está procesada por desobediencia tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, un delito para el que no cabe dictar una euroorden en su contra, al no estar castigado con pena de cárcel. Además, ahora mismo no tiene inmunidad, así lo ha decidido el tribunal general de la UE tras desestimar su recurso contra el parlamento europeo por quitarle la protección parlamentaria, lo que supone el fin de su inmunidad cautelar.