El BNG recuerda que Sánchez no cumplió todo el acuerdo de 2020 y ahora "no habrá cheque en blanco"

Tras el pequeño hiato vacacional de las últimas semanas, en el que el Pedro Sánchez ha querido mostrar un perfil algo más bajo y discreto de lo habitual, los socialistas comienzan las conversaciones para cosechar apoyos de cara a una hipotética investidura de su secretario general. Aunque el apoyo del Sumar de Yolanda Díaz está garantizado, las negociaciones con las diferentes formaciones políticas de carácter nacionalista e independentista - como Esquerra, Bildu o Junts- pueden complicar la reedición del Gabinete de Pedro Sánchez.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) - Bloque Nacionalista Gallego, en castellano- es una de las formaciones nacionalistas clave para constituir una nuevo pacto de investidura: la formación ha obtenido 152.327 votos habiéndose presentado en las cuatro provincias gallegas, consiguiendo representación en el Congreso a través del diputado Néstor Rego.

Durante la pasada legislatura, el representante del BNG se integró en el conocido como grupo Parlamentario Plural, junto a otros partidos de carácter regional como Compromís o Junts per Catalunya. Rego apoyó la investidura de Sánchez que aupó al líder del PSOE hasta la presidencia del Gobierno tras la firma de un acuerdo de nueve páginas con el que, sin embargo, los nacionalistas gallegos no parecen estar muy satisfechos, cuatro años después.

Cumplimiento parcial del acuerdo

Rego, tal y como ha declarado hoy a los medios en el Congreso de los Diputados, considera que el Gobierno solo ha cumplido "parcialmente" el acuerdo firmado por PSOE y BNG en enero de 2020. Por ello, el líder nacionalista ha declarado que, después los pasados comicios, desde el Bloque "no están dispuestos a que el gobierno no cumpla" y que, por ello, no van a ofrecer "un cheque en blanco a nadie". Este acuerdo incluía compromiso como "avanzar en el refuerzo de la capacidad de decisión del autogobierno gallego", así como la mejora de infraestructuras y transportes y la mejora del tejido industrial de la región.

"Hace cuatro años apoyamos la investidura de Pedro Sánchez, estamos en disposición de hablar para que esto sea así de nuevo, pero es evidente que esto tiene que ser a cambio de que haya voluntad explícita de cumplir esos compromisos", ha advertido el líder de la formación, que también ha explicado que hoy comenzarán los encuentros presenciales entre ambas formaciones, pues, hasta ahora, el diálogo se había dado solo por teléfono.

Primer paso: la Mesa del Congreso

La primera negociación -y votación- a la que se enfrentan los distintos grupos políticos tiene que ver con la composición de la nueva Mesa del Congreso, que tiene una especial relevancia en el funcionamiento de la Cámara Baja a lo largo de toda la legislatura. La presidencia, la vicepresidencia y las secretarías de este órgano colegiado se escogen tras una votación protagonizada por los diputados, por lo que, en ella, se pueden empezar a deducir cuáles serán las alianzas de caras a las investiduras.

Sobre la Mesa, Rego ha afirmado que esta debería "reflejar la pluralidad política" presente en el Congreso y, si bien Rego no se ha pronunciado acerca de la presidencia, el líder nacionalista sí ha querido hablar del peso "decisivo" que van a tener las agrupaciones nacionalistas en el hemiciclo, y que esa fuerza va a "obligar a dar pasos hacia su reconocimiento". El líder socialista y senador Ximo Puig parece mantener una línea similar, pues también considera que

la presencia de los nacionalistas en la Mesa "reflejaría la lrealidad abierta y progresista" de nuestro país.

Sería después de las elecciones, concreta Rego, cuando arrancarían las conversaciones más relacionadas con la investidura, que el líder gallego se decanta por apoyo: Néstor Rego espera unas "conversaciones fructíferas" con el PSOE, pues no considera que una repetición electoral fuese positiva para la sociedad de nuestro país.