Bildu revela que las negociaciones con el PSOE van "bien encaminadas" y descarta que el PNV presida la Mesa del Congreso

La cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Gipúzcoa, Mertxe Aizpurua, reveló este lunes que las negociaciones con el PSOE van "bien encaminadas" y aseguró que la voluntad de su grupo parlamentario "sigue siendo favorable" de cara a una posible investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por lo que indicó que, aunque "es una suma complicada, es una suma posible".

Aizpurua hizo esta declaración rodeada de los diputados de Bildu, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja tras presentar sus credenciales como diputados electos de la XV Legislatura.

Allí manifestó que las negociaciones con el PSOE van "bien encaminadas" y avanzó que esta misma mañana tendrán otra reunión con el grupo socialista. "Estamos en conversaciones con el PSOE y con otros grupos de la Cámara", remachó.

En ese sentido, aseguró que todos los grupos políticos progresistas son "necesarios y determinantes". También añadió que, a pesar de que "es una suma complicada", es "una suma posible", y expresó que la voluntad de Bildu "sigue siendo favorable".

Preguntada por la relación con Junts, indicó que tienen "relación constante con ellos". En cuanto a la Presidencia de la Mesa, que se constituirá el próximo jueves, destacó que lo relevante es que "la Mesa del Congreso refleje la mayoría progresista que tiene la Cámara".

Condiciones de Bildu al PSOE

Respecto a las condiciones que Bildu ha puesto al PSOE dentro del diálogo que se está produciendo estos días, resaltó que las condiciones que están poniendo "no son inasumibles", sino "muy razonables". "Creo que vamos a llegar a buen puerto", arguyó.

"Nosotros nunca hemos pedido puestos ni los queremos", sostuvo, e insistió en que no pondrán líneas rojas porque su "único" objetivo es la constitución de una Mesa "que posibilite avances democráticos".

En cuanto a una posible Presidencia de la Mesa encabezada por el PNV, añadió que no tienen constancia de esa posibilidad. "No estamos hablando de esta cuestión porque no está sobre la mesa", concluyó.