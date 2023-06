Las bases de Más Madrid avalan concurrir con Sumar el próximo 23J

Más Madrid ha celebrado este miércoles un plenario con las bases del partido en el que se debatía sobre si la formación debía o no concurrir con Sumar en las próximas elecciones generales del 23J. El 96% de la militancia del partido ha avalado la integración en el proyecto político de Yolanda Díaz, lo que da a la dirección la potestad de negociar su encaje en la coalición.

Mónica García y Rita Maestre, líderes del partido a nivel autonómico y municipal, han explicado que tras el proceso de debate y participación impulsado en las últimas semanas en el partido en toda la región, se ha llegado a un "consenso claro, aunque con algunos matices en determinadas cuestiones".

Según han confirmado García y Maestre, las asambleas locales de la capital se han mostrado favorables a concurrir con Sumar, pero también ha dejado claras algunas preferencias dentro de la negociación la formación de Yolanda Díaz, como tener peso y aportar en la definición del programa, así como preservar la marca, el proyecto y la identidad de Más Madrid.

Sin vetos

Las candidatas de Más Madrid a la Alcaldía y la Comunidad han insistido en que no han puesto "absolutamente ningún veto" en la conformación de Sumar y creen que el peso de su formación política tras las elecciones del 28 de mayo tiene que verse reflejado.

"Hemos tenido un resultado el 28 de mayo que hace que seamos la única fuerza progresista que ha sido capaz de crecer y esto de alguna manera tiene que verse reflejado", ha contestado García a la prensa cuando ha sido preguntada por el peso de Más Madrid en la candidatura que abandera Yolanda Díaz.

"No hemos puesto absolutamente ningún veto, no hemos puesto ningún veto ni a ningún partido político ni a nadie. Lo decimos y lo volvemos a decir todas las veces que sea necesario. El fruto de nuestra negociación es poner encima de la mesa no solamente nuestros resultados, también la manera de hacer política para ampliar ese espectro progresista que creemos que es fundamental ahora mismo en España", ha aseverado.