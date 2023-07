Así es el teléfono para "hombres en crisis" que propone Sumar en su programa electoral

La coalición Sumar ha dado a conocer este jueves los puntos clave de su programa electoral en un acto en Madrid presentado por su coordinadora, la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, junto a los responsables de cinco áreas. El documento de 179 páginas es "fruto del trabajo" de un año, desde que Sumar empezó la escucha activa para desarrollarlo.

El teléfono para "hombres en crisis"

Entre las diferentes medidas ha llamado la creación de lo que han denominado un teléfono para "hombres en crisis" que busca la prevención de la violencia machista y dar "alternativas no violentas" con servicios que trabajen "otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía, para que puedan recibir el apoyo profesional necesario". Para la financiación de esta iniciativa, aclaran, no habrá merma de los programas contra la violencia de género. Esta medida se encuentra en el apartado de 'Educación, formación y asesoramiento en igualdad y no discriminación'.

Además, Sumar propone crear una vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados para "dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y de agentes sociales, así como recuperar la Comisión Delegada de Igualdad.

En el documento señalan que se evaluará el impacto de la Constitución en los derechos de las mujeres y la aplicación de medidas para erradicar y prevenir la violencia intragénero e ir más allá de la Ley Trans-LGTBi. La portavoz de feminismo, igualdad y derechos LGTBi, la escritora Elizabeth Duval, ha explicado que sumar plantea el feminismo como un pilar de su programa, un feminismo para el 99% y que apele a las mayorías sociales y sea vehículo para combatir la pobreza y la desigualdad. En esa línea, sugieren una universalización efectiva de los servicios sociales mediante una ley, potenciar las medidas de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.