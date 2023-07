Así fueron los resultados de las elecciones generales en 2019

Tras el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del adelanto de las elecciones generales, los españoles tendrán que acudir a las urnas este domingo, 23 de julio.

Los anteriores comicios se celebraron el 10 de noviembre de 2019, sin embargo, la historia es un poco más larga y complicada. Pedro Sánchez llegó al Gobierno tras una moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018. Ocho meses más tarde, Sánchez tuvo que convocar elecciones ya que los Presupuestos no salieron adelante.

Las primeras elecciones del año 2019 se celebraron el 28 de abril. El líder del Ejecutivo obtuvo la victoria, pero no pudo formar Gobierno ya que Ciudadanos no aceptó el pacto con el PSOE y las izquierdas no se pusieron de acuerdo.

Es por eso que el 10 noviembre de ese mismo año se celebraron otros comicios donde sí se formó Gobierno. No obstante, el PSOE y Unidas Podemos perdieron 10 escaños, ambos partidos terminaron pactando y de ahí salió el actual Gobierno de coalición.

Cómo fue el reparto de escaños

El reparto de escaños en el Congreso quedó de la siguiente manera: