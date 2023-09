Alfonso Guerra, sobre Sánchez: "Yo no he sido desleal, más bien ha sido disidente el otro que ha ido cambiando"

El exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, ha defendido este miércoles la posibilidad de "defender lo que defiende" porque él no ha cambiado de posición, sino que ha sido "el otro", en referencia clara al presidente del Gobierno Pedro Sánchez pero sin citar su nombre.

"Yo no he sido desleal más bien ha sido disidente el otro que ha ido cambiando", relató Guerra durante la presentación de su libro "La rosa y las espinas" en el que está acompañado por el expresidente Felipe González.

"Habrán oído quizá en estos días que se dicen expresiones contra los que ponen en causa algún proyecto concreto", ha afirmado, pero que alguien de izquierdas "tiene no el derecho, sino la obligación, de no callarse si ve injusticias, errores, arbitrariedades". Afirmó que esto es válido tanto "en la zona conservadora o en la zona progresista", palabras que despertaron los aplausos de un auditorio en el que estaban, entre otros, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.

Para Guerra, él no ha cambiado de opinión y explicó que "algunos están sosteniendo posiciones discrepantes que no son tan discrepantes, sino coincidentes durante un tiempo" porque, "uno defiende a su presidente durante un tiempo, pero mientras el otro ha cambiado", ha comentado dando a entender que Sánchez, al que no mencionó en ningún momento.

"Yo pido como socialista que no se otorgue una amnistía"

"Yo pido como socialista que no se otorgue una amnistía" que, dijo, "convertiría en represores a los demócratas y presentará como demócratas a los felones" que repiten "cada día" que lo volverían a hacer. "Aceptar en silencio esta agresión nos convertiría en cómplices", remachó.