Salvador Illa dice ahora que Junts son el "bloqueo" y descarta un pacto

Si ayer Salvador Illa reconocía que era complicado pero estaba dispuesto a "interlocutar" con Carles Puigdemont, hoy el líder del PSC ha rechazado cualquier pacto de gobierno con Junts: "Con Junts no habrá pacto, ellos mismos se autoexcluyen porque su lógica es la de esta década perdida y la mía es la de un gobierno fuerte; ellos apuestan por el bloqueo, Puigdemont es bloqueo". En este sentido, Illa ha apelado a "una mayoría transversal" de la sociedad catalana para poder gobernar.

Comunes y C's no le creen

La rotundidad de Illa no tiene credibilidad, según los comunes. En una entrevista en la Sexta, el ministro de cultura, Ernesto Urtasun, ha reiterado que los electores que eligan la papeleta de Illa "no saben hoy si su voto va a ser utilizado para hacer un pacto con los neoliberales", en alusión a Junts. El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha criticado que ahora Illa corra "para taparse las vergüenzas" y se ha mostrado convencido de que Illa no conseguirá gobernar.

Junts y ERC discuten sobre la estrategia en Madrid

El líder de Junts, Carles Puigdemont, reitera que su voluntad es la de conformar un gobierno independentista pero lo ha condicionado a "un frente común" de los partidos soberanistas en Madrid. Desde ERC, Pere Aragonès, ha dado "la bienvenida" a Junts al camino de la negociación y ha recordado que en agosto del año pasado ya ofreció a Puigdemont una estrategia unitaria en el Congreso "pero se declinó". Por otro lado, Puigdemont ha insistido en que CAtaluña sufre un déficit fiscal "insoportable" y ha denunciado que Madrid se ha convertido en un "agujero negro" porque, a su juicio, los catalanes están pagando las rebajas de impuestos de Isabel Díaz Ayuso.