Jordi Turull: "Volvería a hacer el 1 de octubre, y lo haría mejor"

El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, condenado a 12 años de cárcel por la organización del 1-O, afirma que "volvería a hacer el 1 de octubre, y lo haría mejor".

En una entrevista que 'El País' publica este domingo dice que para Junts "luchar por la independencia de Cataluña es la causa más noble. Lo hemos probado de muchas maneras y se nos han cerrado todas las puertas. No vamos a renunciar a la unilateralidad, esto se tiene que entender. Queremos solucionarlo de manera pacífica y democrática. Nos hemos ganado el derecho a poder votar. Las renuncias no pueden venir siempre del mismo lado. Y se me hace difícil pensar que haya otro lugar donde se permita esta clase de rebelión con toga que se da en el Estado español".

Respecto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala que "tiene algunos mensajeros que le engañan respecto de lo que pasa en Cataluña", aunque reconoce que ha dado "un paso", pero añade que "tiene que plantearse si ese paso lo quiere dar con todas las consecuencias o no".

"El acuerdo con el PSOE", continúa, "fue disruptivo y muy honesto. Junts no le pidió al PSOE renunciar a sus convicciones ni el PSOE nos reclamó abandonar el 1 de octubre o la Declaración Unilateral de Independencia. No nos fiamos los unos de los otros y las diferencias son abismales, pero tomamos la decisión de probarlo".

Turull también alude a las elecciones autonómicas que se celebrarán en Cataluña en mayo y explica que "el país tiene que decidir entre el pasar página que ofrece Salvador Illa, el híbrido de quienes no saben dónde están (en referencia a ERC), o nuestra propuesta: un nuevo empujón. Con la ley de amnistía ya podemos sentarnos de igual a igual y tenemos que ir por el reconocimiento nacional, que quiere decir el ejercicio de autodeterminación".

De hecho, insiste en que "para la resolución del conflicto presentamos dos vectores: amnistía y autodeterminación. Ahora tenemos que ir con toda la fuerza a por la segunda. Toca que el país diga si quiere ir a por ello, o simplemente prefiere a Salvador Illa, que es delegado del Gobierno de España en Cataluña y poca cosa más".

Por ello, apuesta por el expresidente de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, fugado de la justicia española, para imponerse en los comicios autonómicos y asegura que si decide encabezar la lista de su formación "será con todas las consecuencias".

"El calendario", afirma, "sale: el presidente Puigdemont se puede presentar a las elecciones, cosa que yo, por ejemplo, no puedo hacer. Habrá un periodo de toma de posesión del acta de diputado, que no es necesario que venga. Y vas a debate de investidura cuando llegas a un acuerdo, si no tienes mayoría absoluta. La ley ya marca que las medidas cautelares se tienen que levantar de forma inmediata. Si un juez quiere demorar el plazo voluntariamente estará prevaricando. Lo que no haremos es que los jueces nos determinen quién puede hacer política en Cataluña y cuándo la puede hacer".