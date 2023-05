Ayuso, sobre Otegi: "La Ley de Bienestar Animal está pensada para gente como él"

El inicio de la campaña electoral sigue marcado por las listas de EH Bildu y sus 44 candidatos condenados por terrorismo. En estos primeros días hemos visto y escuchado a candidatos de partidos a la izquierda y a la derecha criticar duramente este hecho.

Feijóo y Rajoy han afeado a Sánchez sus pactos con la formación vasca, mientras que tanto el presidente del Gobierno como algunos de los barones del PSOE también han sido muy contundentes en sus declaraciones contra este hecho.

Este domingo ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que ha atizado a Bildu, siendo especialmente crítica con el líder del partido, Arnaldo Otegi, quien la había relacionado con las "campañas de las cloacas del Estado".

"Ayer me señaló y me relacionó con las cloacas del Estado. Lo dice él, que la Ley de Bienestar Animal estaba pensada precisamente para gente como él", ha expresado Ayuso durante un mitin en Pozuelo de Alarcón.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección el próximo 28M también ha tenido para Pedro Sánchez, al que ha acusado de tener a Otegi como uno de los protagonistas de su campaña.

"Creo que la nación que admita este asalto de los criminales a las instituciones habrá firmado su sentencia de muerte; que vivir luchando contra el crimen es terrible, pero es digno; que se puede perder la vida, pero no la libertad ni la decencia; que vivir gobernado por criminales no es vida; que no hay democracia ni hay Estado de Derecho que resista esto", ha sentenciado una Isabel Díaz Ayuso que ha terminado considerando que el PSOE está "sometido al crimen y al silencio".