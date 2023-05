Encuestas electorales Madrid: Ayuso alcanza la mayoría absoluta gracias a la desaparición de Podemos

A menos de un mes de que se celebren las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo de la Comunidad de Madrid continúan publicándose sondeos que predicen cómo quedará repartido el Parlamento y los posibles pactos. Según la último sondeo realizado por 40dB para el diario 'El País', otorga la victoria a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

El Partido Popular, encabezado por Díaz Ayuso, conseguiría 69 escaños, cuatro más que en los anteriores comicios en los que, a pesar de no haber alcanzado la mayoría absoluta, pudo gobernar gracias al apoyo de Vox. Ahora, con 69 diputados y el más del 47% de los votos, el PP superaría la mayoría absoluta de 68 escaños, por lo que no necesitaría pactar para poder repetir en el Gobierno autonómico.

Podemos desaparece de la Asamblea

Según esta encuesta, Ayuso conseguiría gobernar gracias a la desaparición de la coalición de Podemos, IU y Alianza Verde, que al no alcanzar el 5% de los votos, se quedaría fuera del Parlamento. Sin embargo, el 4,4% no es un porcentaje definitivo, ya que el sondeo contempla un margen de error del ±2,8%, por lo que Podemos podría entrar en la Asamblea con un máximo de 7 diputados y, en este caso, Ayuso no conseguiría la mayoría absoluta.

Por su parte, Más Madrid de Mónica García dejaría de ser el partido líder de la oposición, aunque incrementaría en dos diputados, pasando de los 24 actuales a los 26. Sin embargo, García sería superada por el PSOE de Juan Lobado, que se quedaría en segunda posición con 27 escaños y un 18% de los votos.

Vox deja de ser necesario para Ayuso

Asimismo, Vox, con Rocío Monasterio como candidata, permanecería inmóvil en el Parlamento, con 13 diputados y el 18% de los votos. Sin embargo, esta vez dejaría de ser necesario para Ayuso para conseguir la mayoría absoluta.

Ciudadanos confirma su desaparición

Al igual que le ocurriría a Podemos, Ciudadanos a obtener únicamente el 2% de los votos y no alcanzar así la mayoría necesaria del 5% para conseguir un diputado, quedaría fuera del parlamento autonómico.

Ayuso es la líder mejor valorada

Por otro lado, el sondeo también confirma que Ayuso es la líder mejor valorada por los ciudadanos y la única que aprobaría, con una puntuación de 5,3. Seguida por el socialista Juan Lobato con 4,1 puntos y la líder de Más Madrid, Mónica García con 4 puntos.

A ellos, les siguen la candidata de Ciudadanos, Aruca Gómez, con 3,9 puntos; la de Podemos, Alejandra Jacinto con 3,8 puntos y, por último, la de Vox, Rocío Monasterio, con únicamente 3,4 puntos.