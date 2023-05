Ataques de pánico, huidas, sobres de más y un atropello con patinete, los incidentes de las elecciones del 28 de mayo

La jornada electoral este 28 de mayo está transcurriendo con tranquilidad y total normalidad, según han indicado las autoridades pertinentes. No obstante, siempre se pueden dar algunos incidentes aislados que trastocan el buen hacer de presidentes, vocales, apoderados e interventores de los colegios electorales.

Es lo que ha sucedido en varios municipios de la geografía española, en la que se han producido algunos episodios que han obligado a retrasar la constitución de las mesas o a intervenir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Se niega a sustituir al presidente de una mesa que sufrió un ataque de pánico

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 33 años por negarse a sustituir al presidente de la mesa electoral en la que votaba, en Santander, al que dio un ataque de pánico. En concreto, el hombre ha sido detenido por incumplir la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, específicamente, el artículo 143 relativo a delitos por abandono o incumplimiento en las mesas electorales.

La delegada del Gobierno en Cantabria ha detallado que en una mesa de un colegio electoral de Santander, el presidente "ha tenido un problema de salud", los suplentes ya se habían ido y han tenido que acudir miembros de la Junta Electoral de Zona para resolver la incidencia.

La delegada ha explicado que el problema se ha dado "al tener que hacer miembro de mesa a una de las primeras personas que han acudido a votar". "Los primeros no han podido por ser personas de avanzada edad y la Junta Electoral ha determinado que se quedase un varón de 33 años, que se ha puesto agresivo con los funcionarios, lo que ha obligado a intervenir a la Policía Nacional", ha indicado.

Tres monjas de la misma congregación presiden una mesa electoral

Tres religiosas de la congregación de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús han marcado una de las anécdotas de este 28M en Cantabria al presidir con sus hábitos la mesa electoral de la localidad de Ánaz.

Se trata una comunidad conformada por 55 monjas que se encargan de ofrecer formación en el colegio concertado Torreánaz y que en estas elecciones han asumido la responsabilidad de presidencia y vocalías de la mesa electoral.

Salvan la vida a un vocal al que le dio un infarto

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida, con maniobras de reanimación cardiopulmonar, a un vocal que estaba en una mesa electoral de la localidad sevillana de Dos Hermanas y que había sufrido un infarto.

Según ha informado la Policía, sobre las 9:30 horas un vocal de mesa del Distrito 4 en Dos Hermanas abandonó su puesto por encontrarse indispuesto. Momentos después, cuando ya estaba en la calle Óscar Arias, este hombre se desplomó y entró en parada cardiorrespiratoria.

Inmediatamente, fue atendido por agentes de la Policía Nacional, quienes le realizaron la técnica de reanimación cardiopulmonar.

El vicealcalde de San Sebastián de los Reyes recibe amenazas y cacas de perro en su casa

El candidato de Vecinos por Sanse-Ciudadanos a la Alcaldía de San Sebastián de los Reyes, y actual vicealcalde de esta ciudad, Miguel Ángel Martín Perdiguero, denuncia que esta mañana han tratado de “insultarle y amenazarle” con mensajes intimidatorios en la puerta, junto a restos de lo que identifica como excrementos de perro.

Lo cierto es que, aunque los mensajes iban dirigidos con alusiones directas a su persona, quien los ha escrito “se ha equivocado” y los ha puesto en la puerta colindante, de su vecina, explica en un mensaje en redes sociales.

Un hombre detenido en Getafe por negarse a constituir una mesa como suplente

A primera hora de la mañana, según fuentes de la Policía Nacional, un hombre de 46 años, ha sido detenido en el colegio Sagrado Corazón de Getafe por un delito contra la ley electoral al negarse a participar en la constitución de una mesa para la cual había sido seleccionado como suplente.

El detenido, según las mismas fuentes, estaba designado como suplente de una persona de la mesa que había comparecido y, al fallar otra persona que no era la que él debería sustituir, entendió que no le correspondía ocupar su puesto.

Se cuela una cabra en un colegio gallego

Una de las anécdotas más originales en lo que va de jornada de votación en Galicia ha sido la visita inesperada que han tenido los miembros del colegio electoral de Setecoros, en Valga (Pontevedra), donde se ha colado --hasta en dos ocasiones-- una cabra.

La presidenta de una mesa se marcha a por café y no vuelve

La presidenta de una mesa electoral de Inca (Mallorca) se ha ido a tomar café en su tiempo de descanso pero ya no ha regresado, por lo que ha tenido que ser sustituida por un suplente, ha informado la Delegación del Gobierno.

Como no regresaba, la Policía Local le ha llamado al móvil, que no ha contestado, y ha ido a buscarla a su casa, donde tampoco estaba, por lo que ha tenido que ser requerido un sustituto para que continuara la votación en la mesa electoral afectada.

Una mesa no se constituye por no presentarse ni vocales ni suplentes

Entre las pequeñas incidencias en la Comunidad de Madrid, ha destacado que en la localidad de Tres Cantos no se constituyó una mesa como consecuencia de la no presencia de los ciudadanos presidente y vocales, ni titulares ni suplentes de las mesas. No obstante, ha señalado que dicha mesa ya está constituida con otros ciudadanos.

Un votante de Almería introduce tres sobres a la vez

Un votante que ha ejercido este 28 de mayo su derecho al voto en el colegio electoral Padre Méndez de Almería capital, ha introducido tres sobres en la urna al mismo tiempo, lo que ha llevado a paralizar las votaciones.

La Policía Nacional ha identificado a la persona y la Junta Electoral ha resuelto que, al cierre de la jornada electoral, se saquen dos sobres al azar antes de empezar el escrutinio.

Agresión con un patinete con la cara de Franco a dos apoderados en Adra (Almería)

El PSOE de Adra (Almería) ha condenado la presunta agresión de la que han sido objeto esta mañana dos apoderados socialistas "debidamente identificados" en la puerta del colegio electoral, que supuestamente han sido embestidos por una persona que conducía un patinete con la cara de Franco que circulaba por la acera de la calle Almería.

Según la denuncia que han presentado ante la Guardia Civil de Adra, en la que se ha adjuntado también el parte de lesiones, la persona que conducía vehículo eléctrico vestía una camiseta estampada con simbología franquista y portaba una fotografía de Franco enganchada en la parte delantera del patinete.