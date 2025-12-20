Pilar Alegría presenta su candidatura para las elecciones de Aragón: "Quiero recuperar el diálogo, el acuerdo y la convivencia"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha presentado su candidatura con la que aspira convertirse en la próxima presidenta de Aragón y con la que busca recuperar "el diálogo, el acuerdo y la convivencia". Aunque ha admitido que tiene "vértigo", no tiene "ninguna duda".

Alegría ha vuelto a elegir Zaida, su pueblo natal, para dar su "discurso más importante". Ante 400 personas, ha reconocido que el momento que atraviesa el PSOE "no es fácil" debido a los casos de corrupción y las denuncias por acoso sexual, pero ha defendido la reacción del PSOE ante comportamientos que "no le representan en absoluto".

Quiero ser la próxima presidenta de Aragón

"Quiero ser la próxima presidenta de Aragón", ha asegurado Alegría, que ha estado acompañada por los secretarios generales del PSOE de Zaragoza, Huesca y Teruel; Teresa Ladrero, Fernando Sabés y Rafael Guía, respectivamente, y del presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

La candidata socialista ha acusado al actual presidente de Aragón, Jorge Azcón, de la gestión de la legislatura estos dos años, de anticipar los comicios por "interés personal y de Feijóo" y de ejercer la "confrontación, la división y el enfrentamiento". "No voy a admitir que la gente se conforme con el Aragón construido en estos dos años", ha expresado.

Por ello, ha pedido a la gente que vote la "política útil" del PSOE para mejorar las vidas de los aragoneses que han sentido "en su propia carne y en su propia piel lo que significa que su destino y que su vida la gestione un Gobierno de la derecha y la ultraderecha en vez de un Gobierno progresista".

Una oportunidad para decir "basta ya"

Así las cosas, para Alegría las próximas elecciones del 8 de febrero son una oportunidad para decir "basta ya" a la presidencia de Azcón. Por ello, ha pedido una "movilización masiva" para acabar "con el frentismo", reducir "el volumen del odio" y recuperar "el Aragón de la concordia".

Ha atacado al PP porque las elecciones solo atienden "su agenda personal" y dejan "una reflexión clara: no quiere ser el presidente de Aragón y no se quiere hacer cargo de los intereses de los aragoneses y las aragonesas". Por eso, ha accedido a un cara a cara con Azcón para "confrontar" su propuesta con el "proyecto político fallido" del PP, que resumió en "privatización" y "resignación".

Durante su intervención ha hecho un repaso de los cuatro años en los que ha ejercido como ministra de Educación, una etapa que ha cerrado "con orgullo y satisfacción", en los que aprendido "mucho", pero también se ha equivocado, ha admitido. Pero que ahora empieza su reto más importante y lo que realmente ha querido desde siempre, porque Aragón será siempre su "prioridad".