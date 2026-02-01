Las reacciones a la victoria de Carlos Alcaraz: "Gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español"

Las felicitaciones a Carlos Alcaraz se suceden después de su última gesta. El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han felicitado al tenista murciano tras su victoria en la final del Abierto de Australia.

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al tenista español Carlos Alcaraz por su victoria en la final del Open de Australia, donde se impuso al serbio Novak Djokovic.

En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha afirmado que Carlos Alcaraz "ha dado un ejemplo de esfuerzo, superación y coraje, para volver a hacer historia en el Open de Australia".

Reyes Felipe VI y Letizia

Los reyes Felipe VI y Letizia han felicitado al tenista Carlos Alcaraz por su triunfo en el Abierto de Australia, tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic y le han dado las gracias "por seguir escribiendo la historia del deporte español".

En sus redes sociales, la Casa Real ha dejado escrito que la victoria de Alcaraz, a quien se refieren como "campeón", es "el premio a no rendirse nunca".

A su vez recuerdan que se ha convertido en "el tenista más joven de la historia en lograr los cuatro Grand Slam".

Real Madrid

El Real Madrid ha felicitado a través de sus redes sociales al tenista español Carlos Alcaraz, aficionado del club y al que cataloga como "el número 1", después de ganar la final del Abierto de Australia al serbio Novak Djokovic.

"Querido Carlos Alcaraz, enhorabuena por tu primer Abierto de Australia, tu séptimo Grand Slam. Sigues siendo el número 1 y eres el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro torneos del Grand Slam. Los madridistas estamos orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón!", ha publicado el Real Madrid en sus redes sociales.

Nadal

El extenista español Rafa Nadal ha felicitado a Carlos Alcaraz por ganar el Abierto de Australia y "conquistar el 'Career Grand Slam'", además de resaltar el mérito del serbio Novak Djokovic "por seguir haciendo historia" con otra final en Melbourne.

"Enhorabuena, Carlos Alcaraz, por ganar el Abierto de Australia y conquistar el 'Career Grand Slam'!", ha escrito el balear, que estuvo presente en la final en la Rod Laver Arena de Melbourne, en la red social X.

Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado al tenista Carlos Alcaraz por su victoria ante el serbio Novak Djokovic en la final del Open de Australia 2026, y ha estimado que la gesta del murciano "es de leyenda".

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Moreno ha concretado que Alcaraz se ha convertido, además, en el "tenista más joven de la historia en ganar los cuatro títulos Grand Slam".

Ayuso y Almeida

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han felicitado este domingo al joven e "imparable" Carlos Alcaraz por "hacer historia" tras conquistar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, a sus 22 años.

La dirigente madrileña ha felicitado al tenista español desde la II Intermunicipal del PP de Madrid por "hacer historia" a sus 22 años, mientras que el alcalde ha subrayado que se convierte así en el jugador más joven de la historia en ganar todos los Grand Slams.

"Imparable Carlos Alcaraz. Ganador del Open de Australia y el jugador más joven de la historia en ganar todos los Grand Slams. Orgullo de España. Enhorabuena", ha expresado el regidor a través de sus redes sociales.

Alcalde de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha felicitado al tenista Carlos Alcaraz después de ganar este domingo la final del Abierto de Australia al serbio Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5.

"Es una LEYENDA", ha afirmado en su cuenta de X refiriéndose al tenista murciano, que, con 22 años y 272 días, se ha convertido en el primero en lograr los cuatro títulos del Grand Slam.

Alberto Núñez Feijóo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido también felicitar a Carlos Alcaraz: "En una España en la que no vamos sobrados de buenas noticias, los éxitos de Carlos Alcaraz son una alegría y un orgullo para todo el país".

Pau Gasol

El jugador español ha felicitado a Alcaraz en su cuenta de X: "El más joven de la historia en completar el Career Grand Slam".