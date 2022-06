Rafa Nadal: "Mi intención es jugar Wimbledon, viajaré a Londres e iremos viendo mi evolución"

Rafa Nadal viajará a Londres este lunes para tratar de jugar en Wimbledon. Así lo ha confirmado el propio tenista español en una comparecencia en la que ha explicado sus primeras sensaciones después de iniciar el tratamiento en el nervio de su pie: "Me ha bajado el dolor articular que no me dejaba apoyar. A veces se me duerme una parte del pie y otras, otra. Supongo que con el tratamiento en el nervio ocurren cosas extrañas".

"En teoría, al cabo de unas pocas semanas el nervio se reorganiza y vuelve a dar las señales adecuadas", ha detallado Nadal, que ha añadido que confía en que se reorganice para bien: "En este sentido, estoy contento, llevo una semana sin ir cojo. En mi día a día he sufrido dolores diferentes de lo que tenía antes, lo que es un avance".

Nadal ha afirmado que intentará jugar Wimbledon, pero habrá que ver su evolución al cabo de estas semanas. "Mi intención es jugar Wimbledon. Viajaré a Londres este lunes y, si después de varios días las cosas no van como me gustaría que fuera, ya veremos. Pero voy a prepararme de la mejor manera posible".