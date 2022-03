Nadal estará entre 4 y 6 semanas de baja

Los peores augurios se han confirmado hoy para un tenista balear que tras perder la final de Indian Wells ante el estadounidense Fritz ya reconocía que sentía “como una aguja en el pecho” que incluso le dificultaba respirar.

A su llegada a nuestro país, Rafa Nadal ha sido sometido a pruebas médicas que han confirmado que sufre una fisura por estrés del arco costal izquierdo, una lesión que se habría producido durante las semifinales del torneo en las que superó al español Carlos Alcaraz.

Esta lesión obligará a Nadal a estar en el dique seco entre 4 y 6 semanas por lo que se pierde el arranque de la gira de tierra: no podrá estar ni en Montecarlo (10 de abril) ni en el Conde de Godó (18 de abril) ni en el Mutua Madrid Open (1 de mayo), y llegaría muy justo a Roma (8 de mayo). De esta manera, el balear podría no volver a jugar hasta Roland Garros, cuyo inicio será el 22 de mayo.

Rafa Nadal, a través de un comunicado, ha expresado su sentir tras conocer la noticia: “No me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan bueno, llegaba a una parte muy importante del año con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación. Ahora hay que tener paciencia y trabajar duro en la recuperación” ha asegurado el tenista español.