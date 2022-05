La dura respuesta de un ex tenista ucraniano a Rafa Nadal tras asegurar que es "injusto" el veto a rusos en Wimbledon

El ex tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky ha respondido contundentemente a Rafael Nadal después de que el número cuatro del mundo asegura que no se debería prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos jugar en Wimbledon.

El All England Club confirmó el mes pasado que los jugadores rusos y bielorrusos no podrán participar en sus torneos este año, incluido Wimbledon. Una decisión a raíz de la invasión en curso de Rusia a Ucrania, que fue respaldada por Bielorrusia y supondrá por ejemplo, la ausencia del número dos masculino, el ruso Daniil Medvedev.

"Creo que es muy injusto para mis compañeros rusos", respondió Nadal en una rueda de prensa en el Mutua Madrid Open. "No es su culpa lo que está pasando en este momento con la guerra. Lo siento por ellos", añadió el manacorí.

Sin embargo, el ex número 31 del mundo, Stakhovsky, quien regresó a su tierra natal para ayudar a la resistencia al ataque de Rusia, ha respondido con vehemencia a Nadal. En su cuenta oficial de Twitter, Stakhovsy ha escrito: "competimos juntos... nos hemos enfrentado en la gira. Dime si es justo que los jugadores ucranianos no puedan regresar a casa ¿Es justo que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis? ¿Es justo que los ucranianos estén muriendo?"