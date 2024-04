Alcaraz deja en el aire su presencia en Madrid

Alcaraz compareció en la sala de prensa del RCT Barcelona-1899 para explicar cómo se encuentra de la pequeña lesión en el antebrazo derecho que le impidió jugar en Montecarlo y que le ha obligado también a renunciar a jugar en la capital catalana. "Pensaba que no iba a ser gran cosa, que con recuperación y paciencia iba a poder llegar a Barcelona lo mejor posible. Me hice una prueba el sábado por la mañana que dio unas imágenes bastante positivas, lo que me dio esperanza. Pero el entrenamiento del domingo no fue como esperábamos. Mi 'feeling' no es el correcto cuando golpeo la bola", resumió.

Ese entrenamiento, el primero tras Montecarlo, no fue como esperaba el número 3 de la ATP: "Noté el dolor otra vez y cada vez que iba incrementando la intensidad de la derecha, iba notando que la molestia era mayor. Fue una decisión difícil, ya que este torneo es importante para mí". Ahora, Carlos Alcaraz pondrá todo lo que esté en su mano para reaparecer en Madrid. "No me quiero precipitar ni decir que estaré al 100%, pero vamos a intentar que esas sensaciones mejoren y ojalá esta vez sí pueda disfrutar de jugar en casa", dijo el murciano antes de acudir a un acto promocional de una de las marcas que lo patrocina, en un hotel de Barcelona.

Allí, el ganador de las dos últimas ediciones del Godó, habló de la semifinal frustrada ante el doce veces campeón del torneo, su compatriota Rafael Nadal, con quien se hubiera cruzado en una hipotética penúltima ronda. "En un ATP 500, hay jugadores que te pueden ganar perfectamente y no pensaba en jugar la semifinal contra Rafa. Lo que me ha dado rabia es no poder disfrutar de la gente de aquí, en Barcelona, no poder jugar en mi país. Llevaba esperando todo el año estos torneos para que vinieran mi familia y mis amigos y pudieran disfrutar de mi tenis, y no poder hacerlo, es lo que más rabia me da de todo", declaró.

Eso sí, Alcaraz dijo que se alegra "de ver a Rafa otra vez en la pista compitiendo y luchando", y mostró su deseo de poder enfrentarse alguna vez más al mallorquín antes de que se retire. Y, por su puesto, "jugar con él los Juegos Olímpicos, algo que sería maravilloso". De hecho, aunque Carlos Alcaraz admitió que conquistar Roland Garros es "uno de los objetivos de la temporada", cambiaría ese título de Grand Slam por conseguir la medalla de oro en los Juegos de París 2024. "Personalmente, me voy a quedar con el oro olímpico, porque es un torneo que lo tenemos cada cuatro años, y poder llevar un oro para tu país es de lo más grande que hay", sentenció.