Susana Rodríguez, del Hospital de Santiago al doble sueño en Tokio 2020

Hay muchos motivos para admirar a Susana Rodríguez. El mejor ejemplo es dejar de lado algo tan importante para un deportista como es estar en unos Juegos para centrarse en algo que para ella era mucho más necesario en ese momento, luchar contra el coronavirus.

Susana es médico residente en la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en el hospital de Santiago de Compostela. Durante los peores meses de la pandemia fue reubicada para aportar su grano de arena en la lucha contra el dichoso virus. Desde Vigo, dónde entrenaba, como podía hasta el hospital de Santiago. La deportista tiene solo entre un 5 y un 7 por ciento de visión algo que le generaba algunos recelos en su trabajo. Pero ella demostraba día a día que era capaz de sacar adelante su labor.

Un año muy intenso de preparación. Hasta septiembre de 2020 compatibilizó su labor en el hospital con la puesta a punto para Tokio. Susana estaba cargando con demasiado peso sobre sus hombros y su cuerpo lo empezaba a manifestar. A partir de ahí se centró en el triatlón lo cuál le ha permitido llegar mejor a Japón: "Dedicarme únicamente al triatlón ha sido beneficioso ya que me ha permitido descansar más algo que antes no podía hacer de la manera más apropiada. Me he concentrado en Sierra Nevada, Lanzarote y sobre todo en mi ciudad, Vigo"

Para la deportista existen similitudes para lograr el éxito como atleta y como profesional médico. "Se parecen en la perseverancia que ambos requieren". Y cuidar hasta el último detalle. Por ese motivo, optó por no acudir a la ceremonia de inauguración. El descanso es primordial a solo unos días de la competición.

Además del deportivo tiene otro ilusionante reto en Tokio. Está entre los 22 aspirantes a ocupar seis plazas del Consejo de Deportistas del Comité Paralímpico Internacional Las elecciones se celebrarán entre el 19 de agosto y el 3 de septiembre en la Villa Paralímpica de Tokio 2020.

Un ejemplo que le llevó a ser portada de Time

En julio de 2021 apareció en la portada de la revista estadounidense Time y apareció en un artículo que detalla su vida como médico que trata el COVID-19 y como paratleta. "El deporte me ayudó a recuperarme después de los dura etapa en la que tuvimos que enfrentar el virus en el hospital un día tras otro".

Susana confiesa que llega "físicamente bien y esperando con muchas ganas de que llegue el día y pueda obtener la recompensa". Su primera competición será en la madrugada del viernes al sábado en España en la prueba de triatlón. Y como eso le sabía a poco también participará en el 1500 de atletismo. Una idea que le metió en la cabeza el entrenador Pedro Maroto. Solo falta encontrar un sitio dónde preparen buenos espaguetis carbonara, su comida talismán en la cena previa a las competiciones. Chefs de Tokio, ¡ya saben!