Shaquille O'Neal explica por qué no comparte su fortuna con sus hijos: "No somos ricos, yo soy rico"

La exestrella de la NBA, Shaquille O'Neal, no permitirá que sus hijos se beneficien de su gran fortuna. Durante una entrevista concedida al podcast 'Earn Your Leisure', ha hablado de sus hijos y ha asegurado que, por encima de todo, no quiere que sus hijos se "conviertan en unos malcriados" y asegura que para ello ha tomado cartas en el asunto.

O'Neal es uno de los exjugadores de la NBA que más fortuna consiguió durante su etapa en las canchas y tras finalizarla también ha triunfado como empresario y participado en numerosas campañas publicitarias. Por este motivo, se sitúa como uno de los deportistas más ricos de todo el mundo.

"Mis hijos no me entienden"

O'Neall tiene cuatro hijos con su ex mujer Shaunie y un hijastro y una hija fruto de una relación anterior. "Mis hijos ya son mayores. Están un poco molestos conmigo, no me entienden. Les digo todo el tiempo: 'No somos ricos, soy rico'. Tenéis que tener una licenciatura y luego, si queréis que invierta en una de vuestras empresas, debéis presentármela. No os voy a dar nada porque sí. Tenéis que ganároslo" contaba O'Neill.

Orígenes Humildes

Shaquille O'Neal creció en un barrio muy humilde de Nueva Jersey, en el que la educación era un lujo y por ello asegura que no piensa permitir que sus hijos lleguen a tirar por la borda oportunidades que se les puedan presentar por estar acostumbrados a una vida acomodada.

El que fuera jugador de la NBA ha explicado que quiere que sus hijos se labren su propio camino independientemente de la fortuna, y respaldo que esta supone, que tenga él. "Hay una regla: educación. No me importa si juegan al baloncesto. No me importa nada de eso. Tengo seis hijos. Me gustaría que uno fuese médico, dueño de un fondo de cobertura, farmacéutico, abogado, dueño de varios negocios, alguien que se hiciese cargo de mis negocios. Pero les digo que no se lo voy a dar. Tienen que ganárselo", asegura.

Soy una persona normal que escuchó, persiguió sus sueños y los cumplió

No le gusta que lo consideren 'Celebrity'

O'Neal ha explicado al podcast 'Earn Your Leisure' que no le gusta nada que lo consideren una celebrity: "No quiero estar en esa categoría. Nunca he sido así. No quiero que me miren así. Soy una persona normal que escuchó, persiguió sus sueños y los cumplió. Vengo de la nada, y sólo porque lo haya logrado no significa que sea mejor que tú, más inteligente que tú o, porque tenga más dinero, signifique que sea mejor que tú. Nunca he sido así y nunca lo seré" afirma.