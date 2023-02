"Play the ball" o cuando una mano en posición antinatural no es sancionable

Mano voluntaria, mano involuntaria, mano en posición natural, mano en posición antinatural, mano por encima del hombro, mano apoyada en el suelo, mano pegada al cuerpo... En cada lance polémico relacionado con las manos escuchamos infinidad de tecnicismos y explicaciones para entender la decisión de los árbitros. Todas estas reglas desaparecen a la hora de hablar de un lance en la que el jugador se encuentre en fase de Play the ball (Jugar la pelota).

¿Qué es el Play the ball?

Si un futbolista juega la pelota de manera activa, ya sea con el pie o con la cabeza, y accidentalmente su remate golpea en su brazo, independientemente de la posición de este, esa mano no será sancionable nunca. Para que esto se produzca el futbolista debe golpear de lleno la pelota (no rozarla) y hacerlo de manera activa (no un rebote). Por ejemplo si un defensa despeja con la cabeza un centro y accidentalmente el balón golpea en su brazo la mano no será punible. Del mismo modo si un futbolista golpea el balón con el pie y su envío va directo a su brazo la acción no será falta.