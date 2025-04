Osasuna se dispara y angustia al Sevilla

La inspiración del jugador osasunista premió el trabajo serio del conjunto de Vicente Moreno, que no obstante no lo tuvo fácil para hacerse con los puntos y se encomendó a Sergio Herrera para conseguirlo con una parada de gran mérito en el tramo final a un remate de Saúl Ñíguez. El conjunto de Joaquín Caparrós, que introdujo bastantes novedades en el once, comenzó mandón e incluso tuvo su opción en las botas de Diego Hormigo, uno de las incorporaciones. El canterano, que recibió un magnífico pase de Agoumé no tuvo el acierto y disparó desviado.

Poco ritmo y porteros inéditos en un inicio en el que estuvo mejor el Sevilla. La calma parecía instalada, pero una falta de Saúl en la esquina derecha del área dio lugar al primero y a la postre único gol de la tarde. Rubén García tomó el balón y soltó un latigazo brutal que sorprendió a Nyland, un espectador de lujo que vio cómo entraba por la misma escuadra. El Sadar enloqueció. La polémica aterrizó sobre el césped del estadio pamplonés en el minuto 32. Lukebakio, previo agarrón de Catena en una contra, soltó el brazo sobre la cabeza del defensa rojillo, situación punible para el colegiado Cordero Vega, quien mostró la roja directa al belga.

Las fuerzas pudieron igualarse en el tiempo añadido, con la roja directa para Pablo Ibáñez que finalmente quedó en amarilla. El árbitro reconsideró su postura inicial revisando la jugada en el vídeo. 1-0 y tiempo de vestuarios con mucho trabajo por delante para los hispalenses. Vicente Moreno protegió a los suyos quitando a los dos jugadores con amarilla (Pablo Ibáñez y Catena) para pasar a defensa de cuatro y así buscar el segundo. Bryan Zaragoza volvió a pisar el verde seis encuentros después de su segunda lesión del curso.

El Sevilla se hundió, pero Osasuna, muy impreciso, no logró finalizar las acciones y dio alas al cuadro andaluz, que quiso quemar sus naves y buscar cuando la ocasión era propicia al menos la igualada. Tuvo una oportunidad magnífica, pero Agoumé, solo en el área chica, remató fuera un centro de Pedrosa cuando la grada visitante ya cantaba el empate. Con uno menos, Pedrosa volvió a servir un centro con música que Álvaro no supo darle la dirección correcta. Los sevillistas fueron creciendo desde el orden mientras los navarros no conseguían el tanto de la tranquilidad pese a los intentos de Bryan Zaragoza desde la banda izquierda.

Trató de administrar Osasuna el partido en el tramo final y el Sevilla de volver a encontrar un momento de inspiración para evitar la derrota. La tuvo, pero el remate de cabeza de Saúl lo abortó abajo con sus habituales reflejos el meta Sergio Herrera, que dejó los puntos en casa de un Osasuna que entra en zona europea, todo lo contrario que el Sevilla, que no encuentra el camino de la tranquilidad con la zona de descenso mucho más cercano de lo que desea.