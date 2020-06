Oficial: Pjanic ficha por el Barcelona

El equipo azulgrana ha hecho oficial la contratación del centrocampista, Miralem Pjanić, de 30 años, procedente de la Juventus de Turín. Cubrirá la marcha de Arthur precisamente también a la 'Vecchia Signora', después de que el brasileño no haya conseguido el objetivo de convertirse en el 'nuevo Xavi', para el cuál fue contratado.

Pjanic firmará para las próximas cuatro temporadas, hasta el final de la temporada 2023/24, con una cláusula de rescisión de 400 millones. Eso sí, no se incorporará a Can Barça hasta que en el mes de agosto no finalicen todas las competiciones oficiales, incluidas las europeas.

Arthur, verdugo del Real Madrid en 2010 con el Lyon

Pese a que en alguna ocasión la rumorología le colocó en la medular blanca, lo cierto es que el pasado de Arthur ha estado siempre relacionado con el Barcelona. En el año 2010, el serbio anotó en el Bernabéu a sus 19 años el gol que permitía al Olympique de Lyon eliminar al Real Madrid de la Champions League.

Además, la temporada siguiente fue uno de los fichajes estrella de Luis Enrique para el proyecto del asturiano en la Roma. Con el tiempo, logró asentarse en la disciplina 'giallorrosi' y convertirse en el mejor centrocampista del 'Calcio', lo que le sirvió para fichar por la Juventus.

