Valtteri Bottas firma con Alfa Romeo a partir de 2022

Valtteri Bottas se marcha de Mercedes. El escudero de Lewis Hamilton ha firmado para la próxima temporada 2022 con Alfa Romeo. Tras los intensos rumores sobre el ascenso de Russell desde Williams a Mercedes, la escudería, por ahora líder en el campeonato de constructores 2021, ha decidido no renovar con el '77'.

En pleno juego de las sillas en la Fórmula 1, el finlandés ha anunciado su nuevo contrato multianual con Alfa Romeo, sustituyendo así el hueco que dejaba Kimi Raikkonen, quien anunció su retirada el pasado 1 de septiembre. El piloto, que el pasado fin de semana se alzaba con el tercer puesto en Zandvoort, ha cosechado junto a Mercedes nueve victorias, 53 podios y 17 Pole Positions.

Firma con Alfa Romeo un contrato multianual

"Estoy muy contento y emocionado de comunicaros que me uniré al equipo @alfaromeoracingorlen @f1 a partir de 2022 con un contrato multianual", escribía Bottas en su cuenta de instagram. "Es un proyecto nuevo y emocionante para mí. Llegar juntos a la cima - realmente no puedo esperar. Daré toda mi experiencia y velocidad que pueda para el brillante futuro de este icónico equipo y marca con una impresionante historia en el automovilismo", agregaba.

"Se abre un capítulo nuevo en mi trayectoria en la competición: estoy emocionado por unirme a Alfa Romeo Racing Orlen para 2022 y más allá para lo que creo que va a ser un reto nuevo con un fabricante icónico. Alfa Romeo es una marca que no necesita presentación, han escrito algunas de las mejores páginas de la historia de la Fórmula 1 y va a ser un honor representar a esta firma", afirmaba Bottas en la nota de prensa.

"Estoy orgulloso de lo que he logrado en Brackley y estoy totalmente centrado en terminar el trabajo con ellos mientras luchamos por otro campeonato del mundo, pero también tengo ganas de los retos nuevos que me esperan el próximo año", añadía el finlandés. Con la temporada 2021 todavía en marcha, Bottas ha querido agradecer a Mercedes la oportunidad de trabajar juntos: "Estoy tan orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos en mi tiempo en Mercedes y se no se ha acabado todavía porque tenemos el mayor reto hasta ahora, intentar hacernos con nuestro octavo título de constructores".

En cuanto a su compañero, el piloto ha expresado su afecto: "Ha sido un privilegio y un gran reto deportivo trabajar con Lewis y la armonía en nuestra relación jugó un gran papel en los campeonatos de constructores que ganamos como compañeros. Al final de este año llegará el momento de decir adiós. Ahora no, pero me gustaría dar las gracias a Toto y al equipo por el respecto en cómo hemos tomado la decisión juntos".

La escudería Alfa Romeo lo ha recibido con los brazos abiertos. Fred Vasseur, jefe del equipo, ha expresado también su emoción por la llegada del piloto finlandés al grupo. Vasseur ha asegurado que el rol que asumirá Bottas no es al que estaba acostumbrado en Mercedes, lanzando una pulla al líder del campeonato actual. "Está muy motivado. Siempre ha sido conocido como el compañero de Lewis. En su nuevo proyecto con nosotros, él se tiene que convertir en el líder. No quiero tener una situación de piloto número uno y piloto número dos, pero por lo menos no estará a la sombra de nadie", ha afirmado Vasseur en declaraciones recogidas en la web oficial de la Fórmula 1.

Hamilton y Mercedes se despiden de Bottas

Tras anunciarse la noticia, Lewis Hamilton ha querido transmitirle unas palabras a través de las redes sociales al que ha sido su compañero de equipo durante 5 años. "Estoy inmensamente orgulloso de haber trabajado junto a Valtteri Bottas durante los últimos 5 años. Hemos sido parte de un equipo que ha conseguido 4 campeonatos de constructores y nos hemos motivado mutuamente para seguir superando los altibajos. Gracias VB, terminemos fuertes.", escribía Hamilton.

Mercedes también ha dado su adiós al piloto. Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha apuntado que la despedida de Bottas "no ha sido un proceso fácil, ni una decisión sencilla". "Valtteri ha hecho un trabajo fantástico en las últimas cinco temporadas y su aportación ha sido clave para nuestro éxito y crecimiento [...] Se habría merecido quedarse en el equipo, pero estoy encantado de que haya optado por un reto emocionante con Alfa el próximo año para seguir su trayectoria al máximo nivel del deporte. Cuando el momento llegue, cada miembro del equipo le recordará con benevolencia y será para siempre parte de la familia Mercedes", aclaró Wolff.