Marc Márquez, tras volver a la pole en Jerez: "Esta carrera era cuestión de instinto y en esa curva ha salido mal"

Marc Márquez ha vuelto a liderar una carrera y nota que cada día va cogiendo más confianza con la Ducati del 2023. Prueba de ello es que ha realizado la primera salvada en la clasificatoria en la curva uno y en la carrera ha realizado una remontada hasta ponerse líder durante varias vueltas, aunque pilló un parche de agua en la curva Ángel Nieto y se fue al suelo, impidiéndole ganar por primera vez en 2024.

¿Qué sabor de boca le deja una jornada en la que ha hecho la pole y se ha vuelto a caer cuando lideraba la carrera?

Han faltado cuatro vueltas para terminar un día perfecto después de la pole y liderar la carrera, pero estoy contento de cómo está yendo todo en general, aunque evidentemente la caída no es lo que buscaba, pero hoy había un cincuenta por ciento de acabar la carrera y otro cincuenta de no terminarla debido a las condiciones de la pista. Hemos tenido mala suerte ya que después de hacer todo el trabajo difícil que era remontar y liderar, pero es lo que hay y mañana tendremos otra oportunidad.

¿Cree que mañana podrá ganar la carrera?

Después de dos carreras consecutivas así no creo que el objetivo sea ganar. Si logramos salir bien y si se cuadra todo bastante bien, si logramos estar en el podio lo firmo en estos momentos.

Después de la caída ha tenido que remontar y ha sufrido un toque con Joan Mir

Creo que estaba yendo como todos los pilotos en la Sprint Race. En la última curva si no me aparto, Binder se me lleva por delante y si insistes por fuera el toque está asegurado. Mir ha dejado frenos y yo no he dejado del todo frenos ya que no quería ir largo para evitar los parches de agua, pero no tenía toda la moto por dentro y entonces he recibido la penalización, que entiendo perfectamente y creo que ha sido correcta. De todas formas hemos terminado séptimos y son algunos puntos y acabar la carrera.

¿Estaba la carrera para sacar bandera roja?

Para mí no. Cada uno coge el riesgo que uno quiere y si un circuito es seguro es por las escapatorias y todo lo demás. Luego tienes que entender lo que quieres arriesgar o no, dependiendo de las condiciones. Si vas más lento no te caerás, si vas más lento en esas dos o tres curvas donde había algún parche de agua ya sabes que perderás una décima en cada curva, por lo que cada uno lo administra de la manera que quiere.

¿Por qué cree que se han acumulado tantas caídas en la parte final de la carrera?

Hemos empezado la carrera un poco lentos, pero poco a poco vas cogiendo más confianza, aunque con el paso de las vueltas los neumáticos se van desgastando y era más difícil hacer las líneas estrechas. Por ejemplo en la curva cinco tenías que ir muy pegado al piano por dentro, en la curva nueve era igual. Pero luego en la caída he frenado un poco antes que en la vuelta anterior, pero simplemente por hacer más paso tocando gas he tocado la capa de humedad y lo más difícil es que se quedaban por el exterior y eran imposibles de ver. A veces esta carrera era cuestión de instinto y en esa curva ha salido mal.

Antes de la carrera ha podido brindar buenos adelantamientos en Nieto

Les he podido regalar a la afición cuatro adelantamientos en esa curva. La de Binder, la de Jorge Martín para liderar la carrera y luego dos a Binder después de la caída. Casualmente era la curva en la que tenía más confianza y ha sido en la que luego me he caído, quizás porque no me había dado cuenta de que había ese parche y ahí arriesgaba más, pero luego lo he tocado y me he ido al suelo.

¿Haciendo el domingo una buena salida se puede luchar por la victoria?

Evidentemente la gente tiene ganas de una victoria, pero sabemos de dónde venimos y dónde quiero llegar. Empecé el campeonato siendo un poco conservador y ahora ya estamos en otra fase, pero liderando las carreras me he ido al suelo dos veces, por lo que ahora toca trabajar en esa constancia, sin perder la velocidad.

La salvada que ha tenido por la mañana en la curva uno indica que ya tiene mucha más confianza con la moto

Poco a poco voy con más confianza con la moto, más suelto, me canso menos y voy menos rígido, aunque todavía hay puntos débiles que tengo que ir mejorando. Lo que es cierto es que ha sido mi primera salvada con la Ducati y encima la han grabado por lo que más no puedo pedir.