Daniel Holgado, piloto de Moto2: "Sería bonito celebrar mi cumpleaños con un podio"

Siempre se dice que como en casa no está en ningún lado y es el caso de Daniel Holgado. El piloto español ha vuelto Aspar Team para competir en el Mundial de Moto2 y después de un gran trabajo en pretemporada, en las cuatro primeras carreras ha ido mejorando considerablemente y aspira a conseguir un buen resultado en tierras andaluzas.

- ¿Qué valoración hace del comienzo del campeonato?

Ha sido un inicio bastante positivo y sinceramente en este comienzo no esperaba estos resultados tan buenos, ya que sabemos que la categoría de Moto2 es muy complicada y hace falta un periodo de aprendizaje. Cuando me preguntaban antes del comienzo del campeonato sobre las expectativas que tenía, siempre decía que estaría bien estar entre los diez primeros, por lo que el cuarto puesto conseguido en Qatar es algo que nos da mucha confianza de cara a las próximas carreras.

- ¿Ayuda estar en casa? Porque podríamos decir que el Aspar Team es tu equipo

Me ayuda mucho, ya que es un equipo que conozco desde que era pequeño, estuve con ellos en el momento en el que más crecí de mi carrera y en el que gané un título muy especial. Me ponen las condiciones para que a lo largo del fin de semana pasemos buenos ratos y disfrutar encima de la moto.

- La presión existe, pero se lleva mucho mejor si tienes el entorno adecuado

Todos los pilotos queremos ganar y en algunas ocasiones, cuando no lo consigues, es difícil de asimilar. El tener el entorno adecuado que te anime cuando los resultados no son los que esperas y te ayuden en todo momento es importante para la carrera de un piloto.

- Después de estar con opciones de conseguir el título de Moto3 estos dos últimos años, el Aspar Team se ha vuelto a fijar en ti.

Hay que tener mucha valentía por parte de Jorge para meter a dos pilotos rookies en la categoría intermedia. Lo más fácil es tener a uno que luche por el título y otro que sea novato, pero apostó por nosotros y estamos muy contentos.

- ¿Qué destacas de Jorge Martínez Aspar?

Tiene tanta experiencia y ha visto a tantos pilotos que enseguida puede recomendarte cosas para mejorar. Es cierto que está siempre muy ocupado, por temas de patrocinadores, etc., pero cuando puedo, me gusta escuchar sus consejos.

- ¿Es la categoría de Moto2 tan complicada como dicen?

Es una categoría que no es fácil y es muy importante hacer vueltas y muchos kilómetros. Hace poco estaba luchando por los puestos del podio y en la parte final los pilotos con más experiencia fueron mejor que yo en la parte final de la carrera. Es una categoría que hay que entenderla, hay que saber qué se necesita para mejorar y para ser más rápido. Estoy trabajando mucho para ver esos pequeños detalles, analizando la telemetría, videos y así adaptarme lo más rápido posible. Pero no es fácil, ya que el peso, la potencia y las dimensiones de la moto son mucho mayores.

- ¿Considera que se ha adaptado bien o le falta todavía mucho para estar al nivel que desearía?

Hemos trabajado mucho en el apartado físico y mental, entrenando con moto más grande y entrenando mucho con una moto privada para adaptarme lo mejor posible. Pero noto que todavía tengo mucho margen de mejora. Hay que pulir detalles y tengo mucha confianza en que todo irá bien.

- ¿A quién ve usted como máximo favorito en Moto2?

En la categoría en la que estoy, creo que Manuel González y Aron Canet al día de hoy son los máximos favoritos. Creo que "Manugas" tiene un puntito más, pero cualquiera de los dos puede ganar y trataré de estar lo más cerca posible de ellos en el menor tiempo que pueda.

- Hemos visto como Jerez en la jornada del sábado ha estado con mucha gente en las gradas.

Tengo muchas ganas de que llegue la carrera del domingo. Ya hemos visto tanto el viernes como el sábado mucha gente en las gradas y ha sido impresionante ver a la afición en la carrera al sprint como gritaba. Yo cuando es la carrera el domingo y damos la vuelta de formación de parrilla, miro constantemente a las gradas y es impresionante ver cómo se levantan y gritan. Se me pone la carne de gallina con pensarlo.

- ¿Piensa que habría que quitar algún Gran Premio de la Península Ibérica?

Cuanto más Grandes Premios tengamos en España mejor, ya que es donde vamos a tener más aficionados animando a los pilotos españoles. Además, conozco mejor los circuitos, ya que he rorado mucho en ellos, aunque puedo llegar a entender que cuatro citas en España más la de Portugal son muchos. Pero mientras dure, que nos quiten lo bailado y si se hace es porque tenemos circuitos seguros, con las gradas llenas y hacemos muy bien las cosas.

- Una prueba de que lo estamos haciendo bien es que son muchos pilotos de otros países los que vienen a competir a las categorías de formación en España

Muchas veces cuando voy a entrenar veo a muchos niños extranjeros dando vueltas por las instalaciones que tenemos en España, por los circuitos que tenemos, el clima y por otras muchas cosas. Y luego, tenemos unos campeonatos de formación espectaculares y no nos sorprende de los resultados que llevamos desde hace ya bastantes años.

- ¿Cómo ve la temporada de los dos hermanos Márquez?

La verdad es que no me sorprende de Marc, ya que todos sabemos el talento que tiene y lo competitivo que es. Se merece todo esto, ya que lo pasó muy mal. Sí que me sorprende más Álex, ya que está casi al nivel de su hermano y prueba de ello es verle lo cerca que está. Además, es muy buena persona y ha sabido dar los pasos adecuados, siendo dos veces Campeón del Mundo.

- Ahora la mala suerte la está teniendo Jorge Martín

Jorge está pasando por un momento malo y la verdad es que es algo que no se lo deseo a nadie. Cuando sales de una lesión y por la mala suerte te vuelves a lesionar es duro de asimilar. Mar Márquez le dio un consejo, diciéndole que cuerpo sólo hay uno y lo sabe muy bien por su experiencia con la lesión en el brazo. Tiene que recuperarse bien y estoy seguro de que volveremos a verlo arriba, ya que es Campeón del Mundo.

- ¿Le gustaría celebrar su cumpleaños con un podio?

Sería el mejor regalo que podría hacerme a mí mismo, pero tampoco me quiero presionar, lo que pretendo es disfrutar y dar pasos adelante en la categoría. Si llega un buen resultado será gracias al duro trabajo realizado y estoy seguro de que más pronto que temprano tendremos alegrías.