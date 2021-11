Valentino Rossi dice adiós en Valencia

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) recordó que "en los momentos especiales" siempre suele "reír" y que por eso no espera "llorar" este domingo cuando ponga fin en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana a una extensa carrera de la que no se puede "quejar".

El 'Doctor' indicó que está "bastante bien", porque ya pasó "lo peor" que fue cuando tuvo que anunciar en agosto su retirada. "Si hubiese sido más competitivo seguramente habría continuado", expresó. "Lo más positivo de mi carrera es que muchas personas se han animado a seguir MotoGP por seguir mi carrera", subrayó el nueve veces campeón del mundo.

El piloto italiano tiene como sueño ahora "tener buena vida". "El año que viene seré padre, pero no tengo un sueño en particular. Mi sueño era proclamarme campeón del mundo de MotoGP y lo he cumplido", remarcó. "Voy a continuar siendo piloto de coches y trato de disfrutar de este momento, aunque cuando dejas de ser piloto de MotoGP la vida cambia", señaló.