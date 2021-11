Jorge Martínez Aspar nos cuenta el legado que va a dejar Rossi tras su retirada

Jorge Martínez Aspar conoce bien a Valentino Rossi al que define como uno de los más grandes: "Se retira alguien que ha marcado una época en todo. En pilotar, cómo ver las motos, disfrutar, cómo vender las motos. Es un fin de semana muy especial. Valentino es uno de los más grandes de la historia, muy completo"

"A mí me retira Valentino en el 97 y él se pintaba el pelo, se vestía de Superman. Yo le veía aparecer así y pensé aquí ya no pinto nada", confiesa entre risas.

Y destaca la faceta personal del piloto italiano: "Es uno de los más grandes sin duda. Todo lo que pasó con Marc, nunca había pasado en el motociclismo. Marc sin la lesión del brazo estoy seguro que le hubiera superado en palmarés. Pero Valentino en privado es una persona muy cercana y sensible. Ayuda a mucha gente y no quiere el más mínimo protagonismo por ello. No quiere que se hable de esa faceta, a lo mejor no lo debería decir. Como visitar a enfermos terminales, ayudar..."

Eso sí, en su opinión, hubiera estado mejor adelantar este momento: "No me gusta verle hacer puestos 18, 19, 20. Pero también es de admirar que con todo siga ahí en la moto. Pero igual hubiera sido bonito dejarlo en lo alto"