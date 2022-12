Dos campeones que aspiran a todo en 2023

Estrella Galicia 0,0 ha reunido a Marc Márquez y a Carlos Sainz, los pilotos de referencia en las competiciones de MotoGP y F1 para hablar de sus objetivos de cara al 2023 y hablar del vínculo que les une con la marca española.

Para Marc Márquez, el objetivo es estar en perfectas condiciones físicas y espera que Honda de un paso al frente que le permita optar el título: "Sigo trabajando en ello. Seguramente me veis por redes en eventos, pero sigo trabajando. Estoy con algún tratamiento más en específico para intentar buscar el cien por cien dentro de ese brazo que tiene cuatro operaciones. Mi objetivo es estar lo más preparado posible porque la obligación es luchar por el Mundial y esa también es mi intención, así que estoy trabajando en ello de una manera más específica. Tengo ganas de empezar ya a trabajar en general para llegar a dar el máximo. En pretemporada veremos dónde estamos".

Para Carlos Sainz, lo importante para el 2023 es conseguir la regularidad en los puestos: "Hay que ganar carreras, pero también hay que ser regular. Ganar carreras, ya sé cómo se ganan. He aprendido la lección y lo intentaré hacer más a menudo la temporada que viene, pero, sobre todo, hay que ser regular. Ahí delante, cuando tienes un buen coche el peor resultado que podías hacer era un quinto o un sexto en una carrera mala, pero luego te das cuenta de que con seis o siete abandonos que he tenido, se han ido una cantidad de puntos que te despegan en el Mundial. Es verdad que Red Bull y Verstappen han sido superiores en todo momento esta temporada, pero creo que, aprendiendo un par de lecciones y volviendo a ser el Carlos [Sainz] consistente del 2021, se puede soñar». Sobre el nuevo responsable de equipo: «Es un cambio que esperemos que sea para bien. Siempre que viene alguien nuevo al equipo, hay un extra de motivación por hacerlo bien. El equipo intentará dar otro pasito adelante. Yo creo que hay que darle tiempo a Fred [Frederic Vasseur] porque en la Scuderia Ferrari hay más de 1.300 personas, tiene que ver cómo funciona el equipo, aprender y ver qué cambios necesita. Esto no pasa de un día para otro".

Los dos pilotos son ejemplo del éxito en la estrategia de Estrella Galicia 0,0 de apostar por jóvenes promesas y acompañarles a lo largo de su trayectoria.

Marc Márquez había logrado el título mundial de 125cc en 2010 y comenzó su relación con Estrella Galicia 0,0 en la temporada 2012, cuando luchaba por el Campeonato del Mundo de Moto2. Desde entonces, además del título en la categoría intermedia ha logrado seis campeonatos mundiales de la clase reina de MotoGP. Con 8 títulos mundiales, es el piloto español de velocidad en activo con mejor palmarés deportivo.

Carlos Sainz y Estrella Galicia 0,0 mantienen una inquebrantable relación desde la temprana etapa del piloto en F3, en 2013, y le ha acompañado desde entonces en su paso a la F1, así como en su llegada en 2021 a su actual equipo, Scuderia Ferrari.

Acto en el museo de la compañía Estrella Galicia 0,0 en A coruña | Ondacero.es

Esta temporada ha conseguido su primera victoria y la quinta posición en el campeonato. Estrella Galicia 0,0 es además team partner del equipo oficial del histórico fabricante italiano. El vínculo de la familia Sainz con Estrella Galicia se remonta, además, medio siglo atrás, ya que el abuelo del piloto, Antonio Sainz, participó en 1972 en la construcción de la fábrica original de Hijos de Rivera en la localidad gallega de A Grela.

Para Ignacio Rivera (presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, empresa propietaria de Estrella Galicia 0,0) es muy importante transmitir los valores de la marca y los dos pilotos son ejemplo del éxito en la estrategia de apostar por jóvenes promesas y acompañarles a lo largo de su trayectoria. "Con Marc [Márquez] llevamos doce años y con Carlos [Sainz] nueve. Cuando empezábamos, tenía ya un mundial de 125 cc ganado, con aquella salida en Estoril, último; y con Carlos [Sainz] empezamos antes de la Fórmula 1. Queremos transmitir los valores de la marca, que es crecer juntos. De hecho, somos amigos. En el caso de Carlos [Sainz], además, su abuelo fue participó en la construcción de nuestra fábrica. Es una relación en la que vas creciendo juntos, siempre lo hemos querido hacer así, para nosotros es algo vital. Ese es nuestro tipo de patrocinio, transmitir nuestra cultura, estar cerca de escuderías artesanas. Nosotros somos artesanos, y queremos estar cerca de estos mundos artesanos como MotoGP y como la Fórmula 1".