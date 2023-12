Sergio García, David Muñoz y José Antonio Rueda ya están trabajando en la temporada 2024

Los deportistas Sergio García – Moto2 -, David Muñoz y José Antonio Rueda – Moto3-, han atendido a los medios de comunicación en un acto organizado por Pont Grup. Los deportistas han aprovechado la jornada para evaluar la temporada que acaba de finalizar, analizar las primeras sensaciones con los nuevos neumáticos que ha introducido el campeonato y para fijar varias metas para el año que arrancará el 8 de marzo en Qatar.

Sergio García se ha mostrado satisfecho con su primer año en la categoría intermedia de MotoGP: “a pesar de que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, el balance es positivo”. Sin embargo, reconoce el gran paso que supone saltar de Moto3 a Moto2, sobre todo a nivel físico, “lo que más me costó fue el cambio físico, tuve problemas durante las primeras carreras con el antebrazo derecho y tuve que operarme. El saber que puedes luchar, pero que una condición física no te lo permita creo que es muy duro de afrontar”.

“Competir con una Boscoscuro es un cambio arriesgado, pero era el momento de intentarlo”

Para su segundo año en la categoría el piloto de Burriana ha cambiado de equipo, de chasis y hasta de número: “el cambio de dorsal lo decidí después de la caída de Valencia, cuando iba en la ambulancia. Era un cambio que necesitaba. En el Mundial he conseguido grandes cosas, pero no acababa de disfrutar encima de la moto. Voy a un proyecto que apuesta fuerte por mí”.

Y, en una clase en la que dominan las Kalex, el piloto valenciano se ha aventurado a competir con la Boscoscuro en el próximo año, “es un cambio arriesgado porque solo vamos a ser cuatro motos, pero que puede salir bien y creo que era el momento de intentarlo”. Ahora, a Sergio le toca “entrenar mucho hasta febrero para llegar con una buena condición a los tests y para dar lo mejor desde el principio en el Mundial”.

David Muñoz afrontará en 2024 su tercera temporada en Moto3 – la segunda completa – “con más fuerza y las cosas claras” tras tener un año lleno de altibajos. El piloto de Brenes tuvo un buen arranque, subiéndose al podio y posicionándose como candidato al Campeonato, sin embargo, una lesión en Jerez cuando luchaba por la pole le dejó fuera de la pista en varias carreras. “Era una caída que no esperaba, fue todo muy rápido y no me di cuenta de nada. Ha sido un momento difícil, en la que la recuperación no ha sido del todo rápida”, comenta.

“En 2024 mi objetivo es luchar por el campeonato de Moto3”

Sin embargo, el de Brenes supo reponerse y volver al podio en Indonesia, lo que le otorga la confianza suficiente como para “estar delante y luchar por el campeonato”. El piloto más joven de Pont Grup también cambia de número para el año que viene, “necesitaba cambiar de número para empezar una etapa nueva. El 64 ha sido mi número siempre y creo que me puede dar suerte”. Aunque se mantiene en el mismo equipo, sí cambia de compañero con la incorporación de Joel Kelso a las filas del Boé Motorsport, “tener un compañero rápido siempre es bueno para que te ayude a mejorar”, reconoce Muñoz.

El también sevillano José Antonio Rueda cierra un año lleno de aprendizaje en su debut en el Mundial de Moto3, familiarizándose con “un paddock más grande y con más cámaras” de lo que él estaba acostumbrado, confiesa. Rueda ha acabado en el Top 10 en la clasificación general, luchando por ser el ‘rookie del año’ hasta las últimas citas del campeonato, lo que le hace reafirmar que “la temporada ha sido más que positiva”.

“Yo siempre quiero ganar, así que la presión nunca se ha ido”

Para 2024 el de Los Palacios tiene claras sus metas: “este año aspiro a llegar mucho más alto y hacerlo mejor. Quiero luchar por el campeonato desde el principio”. Bajo la misma estructura del Red Bull KTM Ajo, Rueda pasa a ser el veterano del equipo con la incorporación del ‘rookie’ Xabi Zurutuza, hecho que admite no afectarle en su rendimiento: “yo siempre quiero ganar, así que la presión nunca se ha ido”. Otro cambio que va a experimentar con respecto a este año es la nueva montura de KTM para la categoría, con la que reconoce sentirse muy cómodo: “en los tests me sentí muy bien, la moto no tiene nada que ver con la de este año. A mí, personalmente, me gustó mucho”.

“Vamos a ser mucho más rápidos, batiendo récords”

Los tres pilotos de Pont Grup comparten sensaciones con el aterrizaje de Pirelli al campeonato. El fabricante de neumáticos será el proveedor de Moto2 y Moto3 a partir de 2024 y tanto Sergio García como David Muñoz y José Antonio Rueda ya los han probado. Todos ellos aseguran que aportan comodidad a la hora de pilotar, pero sobre todo, “vamos a ser mucho más rápidos, batiendo récords en la mayoría de los circuitos en los que competimos”.