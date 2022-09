Pedro Acosta: "Esta victoria en Motorland confirma que vamos por el buen camino"

No está siendo una temporada fácil para Pedro Acosta. Después de un brillante año 2021 en Moto3, proclamándose Campeón del Mundo y batiendo muchos registros, subió a Moto2 con muchas expectativas creadas. Pero la categoría intermedia es otra cosa y el tiburón de Mazarrón tiene muy claro que lo importante es aprender rápido y estar en condiciones de luchar por el título en 2023. La victoria en Motorland, la segunda de la temporada y después de una dura lesión confirma que está aprendiendo rápido.

Para ser que en la temporada de aprendizaje va muy bien, con una victoria aplastante

Toda victoria es importante y la primera lo fue, pero esta después de la lesión lo es todavía más y en esto el equipo me ha ayudado mucho. En todo momento me ha dicho que me divierta y que no tenga presión, que si no tocaba una victoria no tocaba, que habrán más carreras, pero ha salido muy bien todo. Es importante seguir con esta filosofía en lo que queda de año y lo importante es seguir aprendiendo.

Será muy motivador para usted por la forma que ha conseguido la victoria

Como se vio en Misano, estábamos muy bien a final de carrera y ahora parece que seguimos en la misma línea, aunque es importante mejorar los sábados y así lo demás vendrá solo.

¿Qué balance hace de la temporada antes de esta carrera?

El balance está claro que no ha sido el mejor, pero después de todo lo que hemos tenido, con un inicio de año en la que nos costó un poco adaptarnos, pero luego ya nos fue bastante mejor, llegando a conseguir una victoria en Italia y un podio en Alemania. Desde Mugello hasta ahora hemos conseguido terminar entre los seis primeros, salvo en las dos carreras de Holanda y Gran Bretaña que no hemos podido hacerlas por la lesión en la pierna. Hoy la victoria ha sido muy importante, pero lo importante es seguir aprendiendo e intentar terminar en carrera de aquí hasta el final de temporada entre los cuatro primeros y así ir bien preparado de cara a la temporada que viene.

La lesión en el fémur haciendo motocross ha sido también un problema añadido

Son cosas que pasan y fue una lástima, pero si nos fijamos por esas fechas, salvo las dos carreras que nos perdimos por la lesión, conseguimos la victoria en Mugello, en Montmeló después de una buena lucha hicimos sextos, en Austria terminamos cuarto y en Misano de nuevo un sexto puesto, por lo que no está mal. De todas formas, si tengo que buscar algo positivo es que quizás nos ha hecho ver la temporada desde otro punto de vista, que lo importante es ir paso a paso. Desde que hemos dado este pasito estamos arriba y lo que queda es seguir mejorando para luchar el año que viene por el podio constantemente y en los circuitos donde tengamos más dificultades saber gestionar las carreras, no perder muchos puntos y así poder luchar por el título.

El año pasado fue un año increíble con el título en Moto3, pero este año toda aprender ya que la categoría intermedia es muy complicada

Partimos de la base de que todo el mundo llevamos el mismo motor, por no decir que casi todo el mundo lleva la misma moto kalex, salvo alguna Boscoscuro y MV Augusta, por lo que el margen de mejora es muy corto ya que hay mucha igualdad. Es duro al principio ya que vienes de una Moto3 que ya llevaba del FIM y ahora tienes que aprender a gestionar el neumático, adaptar el estilo y mil cosas más. En definitiva tienes que aprender muy rápido, y saber adaptarte a las circunstancias.

¿Le ha cambiado mucho su ritmo de vida a raíz del título del año pasado?

No mucho. Da igual lo que hayas conseguido anteriormente, hay que seguir trabajando mucho ya que lo que quiero es tener la misma sensación que tenía el año pasado al final del mundial y lo único que me va a hacer llegar a eso es seguir trabajando. Pedro Acosta ha sido Campeón del mundo, pero quiero volverlo a ser.

Lo que está claro es que aquí es muy importante salir bien ya que no es como Moto3

El año pasado podía salir en veinte que estaba tranquilo ya que sabía que en un par de vueltas podía estar arriba, pero aquí es diferente ya que si sales un poco más retrasado y es muy complicado luego cogerlos, por no decir imposible. Es el punto en el que más tenemos que mejorar.

Este fin de semana se ha producido la vuelta de Marc Márquez

Esto demuestra que no es un trabajo, es una pasión lo que tiene por la moto y se ha visto que puede ir rápido. Lo importante es que se recupere bien y a pesar del susto de hoy, en las cinco carreras que quedan podrá seguir su recuperación y el año que viene estar al cien por cien.

¿De cara al final de temporada van a tener órdenes de equipo?

Mi compañero de equipo se juega el mundial y es algo que tenemos que tener en cuenta, pero de momento no han dicho nada. Me pongo en la situación del año pasado en la que a veces estaba al límite y creo que lo más importante es más que ayudar, que no molestes, pero no cabe duda que si llega el momento al final del campeonato, si tengo que ayudar a mi compañero le ayudaré.

¿Dónde se ve al terminar la última carrera en Cheste?

He visto que estamos sextos en la clasificación actual, por lo que vamos a cruzar los dedos a ver si podemos estar entre los tres primeros del mundial.