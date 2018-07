Lorenzo les pega un baño a todos

Baño del piloto mallorquín, nunca mejor dicho. Bajo una lluvia constante, Jorge Lorenzo ha mostrado la gran clase que tiene como piloto, en unas condiciones que nunca se sentía cómodo pero ha ido aprendiendo y ahora mismo se defiende como pez en el agua. El duelo estaba en los otros puestos del cajón y nos hemos encontrado con otra gran alegría al ver a Valentino Rossi luchando y alcanzando el segundo puesto, seguido de Stoner. Todos nos alegramos de la vuelta de Valentino a los puestos de cabeza, pero no hay que olvidar que ha sido bajo unas condiciones de la pista muy complicadas, que a pesar de todo el de Yamaha ha sacado diez segundos al piloto de Ducati y que en seco lo tendrá mucho más difícil. En Francia el nueve veces Campeón del Mundo anunció que seguirá como mínimo dos años más y dudo que sea en la marca italiana si no logran ganar carreras. Con la marcha de Stoner se abren todas las posibilidades, incluida la vuelta a la marca del ala dorada. Casi todo el mundo da como imposible que Honda y Valentino vuelvan a llegar a un acuerdo, pero yo no lo tengo tan claro debido a que la marca número uno del mundo de motocicletas sabe perfectamente que no puede depender para ganar el título en un solo piloto. Hasta la llegada de Stoner, Pedrosa era el único candidato y nunca consiguió estar con opciones al título debido a las lesiones del piloto catalán y una vez fichado al piloto australiano y con una moto por fin competitiva, consiguió ganar el título. Con la llegada de Shuhei Nakamoto, Honda puso toda la carne en el asador fichando a varios ingenieros de Yamaha, a Livio Suppo para luego fichar a Casey Stoner y ganar el mundial de MotoGP, por lo que no creo que ahora confíen la moto del australiano a un piloto sin posibilidades de ganar y en mi criterio sólo hay dos pilotos con posibilidades reales de hacerlo, que son Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Todos sabemos que la otra opción es Marc Márquez y que tarde o temprano acabará en Honda Repsol, pero de momento no puede estar en su primera temporada en un equipo oficial, por lo que habría que crear una estructura paralela. Entre las dos opciones, Jorge se encuentra muy cómodo en Yamaha y Valentino todo lo contrario por lo que el italiano soñará con contar con una moto competitiva y dejar claro que el sigue siendo el piloto que fue, aunque yo creo que no lo tendrá nada fácil después de todo lo que le ha pasado. En Italia sueñan con ver a su ídolo en la moto de Simoncelli y Honda y Repsol necesitan de verdad tener a dos pilotos competitivos por lo que a pesar de todo lo sucedido en el pasado, creo que esa opción es posible. La otra es sencilla, una Yamaha oficial en equipo satélite ya que no veo compartir box con Jorge Lorenzo de nuevo. Veremos lo que pasa con emoción.

En Moto2 con la caída de Márquez se apriete todo y de qué manera, con Pol Espargaró como nuevo líder y que nos está sorprendiendo a todos por el gran paso adelante que ha tenido. Se encuentra mucho más cómodo con la Kalex y Santi Mulero como siempre es capaz de poner la moto como pocos. Lo que está claro es que los duelos que vemos en todas las carreras nos hacen levantarnos del sofá y esperemos que Julito Simón con la Sutter pueda estar con ellos en breve. No podemos decir lo mismo de Toni Elías y Nico Terol y creo que deben mejorar mucho sus resultados.

Y en la categoría de Moto3 vimos un duelo increíble entre Viñales y Cortese, pero en Francia muchos pilotos acabaron en el suelo, incluido Maverick, pero el mundial es muy largo y seguro que este piloto nos dará muchas alegrías, como un sorprendente Alex Rins que con tan sólo 16 años ha sido capaz de conseguir la Pole en Jerez y su primer podio en Le Mans. Esperemos que el podio de Alberto Moncayo sea también el principio de la mejora de las monturas del Team Aspar.

En dos semanas tenemos una magnífica oportunidad para ver otros emocionantes duelos en un circuito de casa, con el Gran Premio de Cataluña en Montmeló, así que todo el mundo a comprar la entrada y acudir en masa a uno de los mayores eventos que tenemos en España. ¿Veremos otros increíbles duelos en Moto2 y Moto3? ¿Sabremos algo más del piloto que ocupara la Honda oficial en el 2013? ¿Será capaz Dani Pedrosa de conseguir la primera victoria con permiso de Lorenzo y Stoner? Son demasiadas incógnitas para perdérselo, así que todos a Montmeló.