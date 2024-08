Ivan Ortolá: "Mi objetivo ahora es carrera a carrera y que acompañe la suerte"

Iván Ortolá es un piloto valenciano, alto para lo que es una Moto3, pero que ha logrado dos victorias esta temporada y, antes de la mala suerte en Austria, era el piloto que más difícil le estaba poniendo las cosas al líder David Alonso. Tiene claro que el campeonato está muy complicado, pero insiste en que intentará, carrera a carrera, recortar la desventaja de 71 puntos.

¿De dónde le viene el mote de “El Pepino de Puzol”?

"Lo de "pepino" me viene por mi padre. Fue viendo una película que le gustaba, "Los chicos del coro", y en la escuela de motos a la que acudía a entrenar, yo era uno de los pilotos más pequeños. Me dijeron que me parecía mucho a uno de los niños de la película al que le llamaban "pepino", y se me quedó el término de "El Pepino de Puzol" ".

¿Qué balance hace de la primera parte de la temporada?

"La temporada está siendo muy buena, pero creo que la suerte no nos ha acompañado. Sin ir más lejos, en el anterior Gran Premio se nos paró la moto a poco de comenzar la carrera, por lo que fue imposible conseguir un buen resultado".

La primera victoria en Holanda le daría mucha moral

"Fue importante, ya que nos hizo ver que estábamos en el buen camino. Y luego en Gran Bretaña confirmó que, si seguimos así, podemos conseguir muchas más. Desde Assen las cosas han ido mucho mejor para el equipo y para nosotros, y los resultados están llegando".

¿Cómo lograron dar ese paso adelante?

"A veces no se encuentra una respuesta a por qué de repente vamos mejor. Es un conjunto de cosas: el trabajo del equipo, prepararse bien mentalmente y, si encuentras buenas sensaciones con la moto y tienes un poco de suerte, las cosas salen".

"Yo creo que estamos en condiciones de ganar, es sencillamente tener un poco más de suerte. No me cansaré de decirlo. También es cierto que tuve una charla con Boscoscuro y me dijo que fuera yo mismo, que tirara fuerte y tratara de ser yo el líder. La verdad es que me vino muy bien para afrontar mejor las carreras".

¿Con Boscoscuro también hablaría de la Moto2?

"La verdad es que hablamos también de la categoría intermedia y creo que es una moto que me puede venir muy bien por mi altura. Es una moto que ahora mismo lidera el mundial y creo que podremos hacerlo muy bien la próxima temporada, aunque de momento hay que centrarse en la Moto3".

¿Qué tal se siente en el Team MT Helmet-MSI?

"Es como una familia. Una cosa es que te exijan en el trabajo, como yo puedo exigir a ellos, pero luego te ayudan en todo lo que necesitas, te encuentras como en casa y es un privilegio estar en este equipo. Te sientes muy arropado en todo momento y son muy profesionales, apoyándote en todo momento".

Llega a Motorland, un circuito que conoce bien, pero que tiene la incógnita del reasfaltado.

"Es un circuito que me gusta mucho y conozco muy bien su trazado. Intentaremos trabajar como siempre, con la intención de conseguir una buena puesta a punto, salir lo más arriba posible y luchar por la victoria".

¿Piensa que el campeonato está imposible?

"Después de pararse la moto en Austria, ahora estamos a 71 puntos. Fue una pena, ya que a lo largo de todo el fin de semana me sentí muy bien y pensaba que podía haber recortado más puntos, pero la moto se paró de repente y ahí se perdieron unos puntos muy valiosos. De todas formas, hasta que no se cruce la bandera a cuadros nunca hay que darse por vencido, teniendo claro que son 71 puntos la desventaja que tenemos. No queda otra que centrarse carrera a carrera y ya veremos lo que pasa".

¿Tiene en algunos momentos la cabeza puesta en Moto2?

"No voy a negar que me hace mucha ilusión dar el salto a la categoría intermedia. La pude probar en Misano hace escasas fechas y me sentí muy bien encima de la moto, pero ahora toca centrarse en Moto3, ya que todavía tenemos opciones al título, aunque está claro que está complicado".

Está claro que por su altura, la Boscoscuro le vendrá muy bien.

"Las sensaciones fueron muy buenas. Me sorprendió un poco al principio el chasis, pero luego me sentí muy bien, teniendo claro que todavía me falta mucho por aprender, ya que fue una primera toma de contacto. Es una categoría muy complicada y tocará trabajar mucho para estar entre los mejores".