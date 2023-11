La indignación de Alonso en redes sociales: "Lo poco que vengo a España y lo menos que vendré"

Fernando Alonso vuelve a ser noticia y esta vez por un mensaje que ha publicado en sus stories de Instagram. El piloto de Fórmula 1 ha estallado en redes sociales a su llegada a España con el siguiente mensaje: "Clásica bienvenida a España. Lo poco que vengo y lo menos que vendré. Aunque esta vez enviaron al fotógrafo menos listo".

Alonso se refiere a un paparazzi que le siguió y por el que se sintió acosado. En las imágenes publicadas se puede ver al fotógrafo en moto cruzando un paso de peatones y subiéndose a una acera, algo que el asturiano también quiso resaltar en un segundo storie: "Igual lo de la acera y los pasos de peatones mejor que no", acompañado de un icono de risa detrás.

Mensaje de Alonso publicado en sus redes sociales | Instagram

El segundo mensaje de Alonso en sus stories de Instagram | Instagram

"Pensé que la F1 era inalcanzable viniendo de España sin patrocinadores ni recursos"

El español pensó en sus inicios como piloto de carreras que la Fórmula 1 "era inalcanzable viniendo de España sin patrocinadores ni recursos", según ha desvelado junto a su compatriota Pedro Martínez de la Rosa en un vídeo promocional de su escudería.

"Disfruté del karting, pero pensé que siempre correría en karts, ni siquiera en monoplazas. Luego tuve la oportunidad de correr en la Fórmula Nissan en España, como una Fórmula 3, y pensé que ése era mi máximo. Recuerdo ese año que me dijeron que había que dejar el karting para poder correr en la Fórmula Nissan", ha recordado Alonso.

"Y yo dije: 'No, no, no, haré las dos categorías. Correré en la Fórmula Nissan, pero paralelamente haré el Campeonato de Europa y el Mundial de karting'. No quería dejar el karting porque pensaba que era mi vida. Pensé que la Fórmula 1 era inalcanzable viniendo de España sin patrocinadores ni recursos", ha subrayado.