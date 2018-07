¡Cuestión de orgullo!

Muchas han sido las opiniones sobre lo que ocurrió en Motorland. En Radioestadio del Motor he dejado bien claro que desde mi punto de vista el suceso de Marc Márquez y Dani Pedrosa fue algo que jamás había pasado y que posiblemente nunca vuelva a ocurrir. Ese roce no afectó para nada en la trazada de Dani y si no hubiera estado ese cable la carrera no habría cambiado en nada, pero la mala suerte hizo que se partiera y ha supuesto el fin a cualquier opción de Dani a conseguir su primer título en MotoGP. Marc Márquez en alguna ocasión se ha equivocado y ha pagado las consecuencias por ello, como la sanción en Valencia el año pasado, pero en este caso creo que no hizo nada fuera del reglamento ya que trazó por fuera para no tocar a su compañero de equipo. Además, creo que se equivocan al nombrar a Marco Simoncelli ya que el piloto italiano fue atropellado por dos pilotos por una simple caída y en el suceso Marco no hizo nada malo. Creo que en esto Dani y Jorge se equivocan y creo que el principal motivo es que temen que Marc sea mejor que ellos y que posiblemente estemos ante un piloto que marcará una época en el motociclismo, como hizo en su día Valentino Rossi. Para acabar con este tema voy a hablar de las estadísticas de Marc Márquez en MotoGP y luego que cada uno saque sus propias conclusiones. Marc logró en Qatar ser el piloto más jóven en alcanzar una vuelta rápida y en conseguir un podio. En Austin logró ser el más joven en ganar una carrera y en estos momentos es el piloto novato con más podios conseguidos en una temporada, subiendo en todas las carreras hasta la fecha menos en la de Italia y tiene a su alcance ser el piloto más jóven en conseguir un mundial de MotoGP, batiendo a Freddie Spencer. Creo que son argumentos más que suficientes.

En Malasia tocaba hablar en la pista y creo que podemos sacar varias conclusiones. La primera es el nivel del motociclismo español, con otro triplete y batiendo el record de victorias en una temporada. A falta de tres Grandes Premios llevamos ya 38 victorias, batiendo el record de 37 de Gran Bretaña y vamos a superar los 93 podios de los britanicos ya que todavía faltan tres Grandes Premios. En MotoGP estamos a la espear de ver si será en Australia o en Japón, pero lo normal es que Marc Márquez se proclame Campeón del Mundo, aunque seguiremos viendo un magnífico espectáculo entre los tres pilotos españoles, a falta de decidir quien se llevará el subcampeonato.En Moto2 Pol Espargaró está a 9 puntos de Scott Reeding y la progresión indica que en Valencia estarán practicamente empatados, a la espera de ver lo que será capaz de hacer Tito Rabat, que lo tiene bastante más complicado. Y en Moto3 la carrera de Malasia tardaremos en olvidarla, llegando a estar en cabeza un grupo de once pilotos, aunque luego en las últimas vueltas el duelo se limitaba a dos , Luís Salóm y Alex Rins. El mallorquín logró en la última curva adelantar al piloto del Estrella Galicia y ahora mismo son 14 puntos de diferencia entre ambos, por lo que se esperan tres carreras apasionantes y en el que Alex Rins deberá de quedar por delante del mallorquín si quiere ganar el Mundial y seguir con la lucha en Moto2 el año que viene.

Pase lo que pase tenemos varios puntos que destacar:

– Después de muchos días de tensión, Marc Márquez ha dejado bien claro que la diferencia conseguida no es fruto de la casualidad– No me parece correcto el uso del nombre de Marco Simoncelli para criticar a Marc Márquez por un suceso que jamás había ocurrido.

– Brillante victoria de Dani Pedrosa y si Marcutiliza la calculadora el de Castellar del Vallés puede ganar las carreras que quedan

– En Moto2 y Moto3 vamos al llegar a Valecia con los mundiales por decidir, así que todos a comprar la entrada que el espectáculo promete.

– Ana Carrasco consiguió su primer punto en Moto3, lo que la convierte en la primera piloto española en puntuar. Bien por ella.

– Como adelantó Onda Cero, El Team Estrella Galicia correrá con motores Honda la próxima temporada. Lo ideal es que otros nombraran al medio que ha dado la información.

– Si Alex Rins gana el campeonato, subirá a Moto2 y volveremos a vivir el duelo entre los tres pilotos candidatos al título en Moto2.

La próxima cita es en Australia, un circuito espectacular y en el que posiblemente veamos a un pequeño genio de 20 años convertido en Campeón del Mundo de MotoGP, aunque Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa tratarán de impedirlo ¿A qué esperais para comprar ya la entrada para Cheste?