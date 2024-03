Álvaro Bautista: "Hemos dado un paso adelante, pero todavía nos falta un poco"

Después de un fin de semana con bastantes problemas en Australia, debido al peso impuesto en la moto del actual Campeón del Mundo, Álvaro Bautista ha dado un paso adelante con la moto del 2024 y ha obtenido tres podios, con victoria incluida en el Circuito de Barcelona Cataluña. El piloto de Talavera se encuentra muy contento al verse de nuevo con opciones de subir a lo más alto del podio, aunque todavía no acaba de encontrar las buenas sensaciones que tenía con la moto del año pasado.

-¿Después del fin de semana, con un podio el sábado y el domingo dos, con victoria incluida, podemos decir que ha dado un paso adelante?

Después del caos que sufrimos en Australia, podemos decir que este fin de semana ha sido un poco más normal, por lo que podemos estar contentos. Aunque sinceramente todavía no tengo la confianza que sentía con la moto el año pasado, por lo que tenemos que seguir trabajando en encontrar el camino, y más siendo prácticamente la moto del año pasado con algún kilo más.

-¿Nota tanto la diferencia?

No es que se note tanto, pero si eres un poquito peor en todos los sitios, al final lo tienes más complicado. El primer día partimos con la base del año pasado, pensando que si el año pasado la moto fue bien, este sería lo mismo, pero no ha sido exactamente así, por lo que hemos tenido que modificar alguna cosa y al final ha ido mejor. Tenemos que seguir trabajando para tener unas sensaciones similares a las del año pasado, pero de todas formas estoy contento ya que a pesar de una sanción que no llego a entender y no estando como queremos hemos subido al podio en dos ocasiones y hemos logrado una victoria, por lo que si logramos dar ese pequeño pasito adelante creo que podremos optar de nuevo a las victorias con regularidad.

-¿En qué momentos tiene más problemas comparado con el año pasado?

El año pasado era capaz de hacerla girar más con el gas, la moto me seguía y tenía bastante tracción. Este año no la puedo girar tanto y me hace bastante más spinning, o traduciendo, el neumático está menos apoyado en el suelo y pierdo algo de tiempo. En teoría si la moto pesa más debería ser al contrario y por eso estamos viendo qué soluciones podemos aportar para evitar eso.

-¿En las carreras con el paso de las vueltas se ha sentido mejor al tener menos peso en la moto al tener menos combustible?

Bueno por un lado sí, pero por otro no ha sido fácil ya que al tener el sábado y domingo por la mañana pilotos delante, el neumático delantero se calentaba más de la cuenta y he tenido que salvar la moto en más de una ocasión. En la carrera del domingo hemos podido gestionar la carrera mucho mejor ya que hemos salido en primera línea.

-¿La clave principal de la victoria ha sido la posición de salida?

Ha sido clave ya que he pasado primero por la primera curva y no he tenido que hacer la remontada de las otras dos carreras, por lo que el neumático ha sufrido menos. Incluso cuando me ha adelantado Bulega me lo he tomado con calma ya que sabía que quedaban muchas vueltas y hemos podido ganar la carrera de una manera brillante, aunque como he dicho antes, todavía nos falta para tener las mismas sensaciones del año pasado.

-Algunos dicen que no ha parado de protestar por el tema del peso.

Más bien diría que han sido muchos los que no han parado de protestar por el famoso tema del peso y al final han hecho una norma sólo pensando en mí, pero es lo que hay y tenemos que trabajar para volver a encontrar las sensaciones del año pasado, dejando bien claro que los dos mundiales que hemos conseguido ha sido gracias a la labor de mi equipo y mi resultados como piloto.

-¿Físicamente se encuentra bien?

Me encuentro mucho mejor, aunque el inverno ha sido bastante duro y en la pretemporada lo pasé bastante mal. Ahora afortunadamente me encuentro bien encima de la moto y no es un problema.

-Ahora algunos pedirán otros cinco kilos más en su moto

Esta vez creo que ya no dirán nada (Risas).