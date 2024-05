Aleix Espargaró: "Aunque siga siendo rápido, mi corazón ha podido sobre la cabeza"

Aleix Espargaró anunció el pasado jueves que al finalizar la temporada se retiraría como piloto de MotoGP. Después de un día lleno de emociones, el piloto de Granollers ha agradecido a su equipo de la mejor manera posible el cariño recibido durante todos estos años, logrando ser el piloto más rápido el viernes y batiendo el récord de la pista.

Pregunta: ¿Qué sensaciones tiene al ser el más rápido el viernes después del día del día de ayer?

Respuesta: Muy contento. Por la mañana no he comenzado con las mismas sensaciones del año pasado ya que me costaba un poco ir rápido. El grip de esta pista es muy particular, por decirlo de alguna manera, y me costaba adaptarme, pero en seguida he comenzado a ir rápido y ya por la tarde en la primera salida con el neumático medio ha ido muy bien y prueba de ello es que he logrado batir el récord de la pista, aunque no me lo esperaba. En general ha ido el día muy bien.

P: Ha sido muy bonito ver cómo le estaban esperando en la puerta del box el equipo y le han aplaudido

R: Ha sido muy bonito y la verdad es que me siento muy querido por mi equipo y yo también les quiero mucho y por eso el jueves fue un día tan bonito al anunciar mi despedida al final de la temporada. Son ocho años compartiendo muchos momentos con mis mecánicos, compañeros de prensa y muchas personas que me han ayudado a disfrutar de todo esto. Sin duda voy a echar de menos todo esto y ahora es momento de disfrutar de lo que queda de temporada y terminarla lo mejor posible.

P: ¿Hay una explicación a nivel mental para anunciar su retirada del motociclismo y al día siguiente ser primero el viernes?

R: No hay explicación posible. Esto no se puede organizar en una escaleta o planificar cómo hacerlo. Desde el principio del año creía que estaría tranquilo tomara la decisión que tomara, pero luego con el paso del tiempo he visto que realmente no era así y prueba de ello es que esta mañana cuando me he despertado y estaba desayunando me he sentido muy relajado y tranquilo, pensando que ha sido un acierto retirarme a final de temporada. Me he subido a la moto muy tranquilo y consciente que me queda una buena parte de la temporada para disfrutar al máximo y hacerlo lo mejor posible.

P: Su corazón le ha dado la razón pero el cerebro le dice que todavía es capaz de ser muy rápido

R: Dije que era una lucha entre el cerebro y el corazón y al final ha podido más el corazón, aunque tengo claro que el cerebro me confirma que sigo siendo rápido, que estoy en el mejor momento de mi carrera, físicamente estoy muy bien y ahora mismo tengo una buena moto, por lo que podemos hacerlo bien. Pero después de meditarlo creo que he tomado la decisión correcta.

P: No cabe duda que se retira en el mejor momento de su carrera deportiva y en una temporada en la que estamos viendo un gran nivel

R: Sólo hay que mirar el nivel que hay hoy en día en MotoGP, con muchos pilotos empujando muy fuerte. Pedro Acosta está demostrando que es un piloto especial, Jorge Martín está a un nivel espectacular, pero luego están Bagnaia, Márquez y varios pilotos más a un nivel tremendo. Y con todos estos pilotos excepcionales, nosotros estamos delante, por lo que la satisfacción es máxima.

P: ¿Podemos decir que usted es el Toni Kroos de las motos?

R: Ya me gustaría ser un diez por ciento de lo que ha conseguido Toni Kroos en su carrera deportiva.

P: Sus compañeros dicen que usted es capaz de sacarle más partido a la rueda delantera.

R: Siempre ha sido mi punto fuerte el entrar frenando hasta el final con esta moto. Recuerdo que me penalizó mucho cuando cambiamos de Bridgestone a Michelín hace unos años con la Suzuki y acabé saliendo de la marca japonesa. Luego dos años después el neumático delantero mejoró mucho y ahora podemos demostrar con esta Aprilia que somos capaces de aprovechar mi potencial en este sentido.

P: El viernes pudimos ver que hay una vida más allá de MotoGP y después de los primero entrenos del viernes podemos decir que hay vida más allá de Ducati

R: Lo que puedo asegurar es que la pregunta ha quedado muy bien (risas). La reflexión es muy buena y en lo que llevamos de campeonato estamos viendo que Ducati está trabajando muy bien con las motos del 2023 y 2024, pero que Aprilia también está haciendo un gran trabajo y si miramos un poco más, KTM ha fichado a una estrella como Pedro Acosta y también lo está haciendo muy bien. Pero no nos volvamos locos ya que todavía queda fin de semana y no cabe duda que Ducati hoy en día es la moto a batir.

P: ¿Y a qué se debe el casco tan original que lleva este fin de semana?

R: Me gustó mucho el casco que hizo Lewis Hamilton hace un tiempo y la idea de brillar en casa con un casco parecido en la última vez que estaría en Barcelona compitiendo en MotoGP y creo ha quedado muy bonito.

P: ¿Le han pedido sus hijos volver a casa con alguna copa al igual que el año pasado?

R: Mi hijo antes de salir de casa me hizo hacernos una foto con la copa del año pasado y me dijo que este año quiere volver con más copas, que de momento no lo he conseguido.