Koke: "Esto acaba de empezar y hay que seguir luchando"

El centrocampista del Atlético de Madrid ha destacado la continuidad del nivel que ha tenido su equipo a lo largo del partido a pesar de la marcha de algunos de sus comapañeros. Explica que para él este título "no es una revancha. Sin torneos distintos", y añade que "hay que seguir luchando".

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección, destacó la continuidad del nivel de su equipo a pesar de la marcha de algunos jugadores al término de la pasada temporada.

"Parecía que la situación se complicaba por la marcha de compañeros pero hemos mantenido y confiado en la base del grupo y mira como empezamos. Hemos ganado este torneo que el año pasado nos quedamos con las ganas", dijo.

Para Koke, sin embargo, la victoria en la Supercopa contra el Real Madrid no es una revancha de la final de la Liga de Campeones. "No, no es una revancha. Son torneos distintos. Esto acaba de empezar y hay que seguir luchando", destacó.

El centrocampista del equipo rojiblanco destacó que la temporada es larga y se remitió a la filosofía de su entrenador. "Esto es como una eliminatoria.

Hemos logrado un título pero competir 38 jornadas con Madrid y Barcelona es complicado pero vamos a ir partido a partido y a ver que pasa", concluyó.