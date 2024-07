Rafa Nadal, sobre su futuro tras caer en el dobles en París: "Es un día triste, para mí se acaba una etapa"

"Estoy un poco decepcionado, es un momento que me hacía mucha ilusión. Era mi sueño, se ha acabado aquí y es un momento delicado para mí", ha explicado Carlos Alcaraz en los micrófonos de Onda Cero, donde también ha dicho que ahora le toca "hacer borrón y cuenta nueva" para recuperar de cara a su partido de cuartos de final en el cuadro individual.

Sobre el partido de dobles, Alcaraz ha comentado que han dejado "escapar los momentos" y que se han "enfocado mucho en los rivales" y poco en su "propio juego", por lo que eso ha generado "más dudas", afectando al juego: "No piensas con claridad. En el último juego les hemos puesto en más problemas y eso tendríamos que haberlo hecho antes".

Por otro lado, Rafa Nadal ha asegurado que los norteamericanos han sido "mejores" y no han rendido al nivel que necesitaban. "No hemos sido capaces de hacerles sentir que tenían que dar una bola más para ganarnos, han sacado muchos puntos demasiado rápido y no hemos tenido la solidez en el servicio", ha dicho, a lo que ha añadido que no han llevado el partido a "límites" en los que entran en juego factores como la "presión" o la "experiencia".

El futuro de Nadal

"Es un día triste para mí, para él también, pero él tiene una grandísima oportunidad de medalla y desde aquí le estaré apoyado para una medalla para España que sería muy importante", ha afirmado Nadal, que también admite se acaba una etapa: "Para mí se acaba una etapa, voy a desconectar y veré cuál es mi siguiente etapa, si es dentro o fuera de la pista".

Por último, Nadal ha señalado que se ha despedido de la afición en la Philippe Chatrier para agradecer su apoyo y cariño, aunque no sabe con certeza si será la última vez en esta pisa: "Puede ser, tengo una idea, pero ahora mismo me gusta tomar las decisiones en frío y analizar bien las cosas. Cuando sea el momento, lo sabré, y sabré si mi siguiente etapa es la definitiva".