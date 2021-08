¿Quién es Alberto Ginés? Los orígenes y el lado más personal del escalador extremeño de oro en Tokio

Con tan solo 18 años, Alberto Ginés ha logrado la medalla de oro en escalada deportiva en los Juegos Olímpicos, convirtiéndose en el primer campeón olímpico en este deporte que se estrenaba en Tokio 2020. El cacereño, que forma parte de la nómina de deportistas de Red Bull, fue el mejor entre los ocho finalistas en las tres disciplinas combinadas: velocidad, bloques y dificultad.

Ginés empezó a practicar escalada cuando tenía tres años, influenciado por su padre, su gran inspiración, que escalaba como hobby. "Me llevó a un rocódromo que había en un párking en Cáceres. Me puso el arnés para que subiese y me dio bastante miedo. Luego me empezó a gustar, fuimos yendo más a menudo y nos lo fuimos tomando cada vez más en serio", contó en una entrevista en El Transistor.

Unos años más tarde se cruzó en su camino David Maciá, su actual entrenador y seleccionador nacional, uno de los pilares sobre los que se asientan sus buenos resultados. "Le conocí en una escuela de escalada cerca de Huesca. Nos comentó que había una competición en Italia para niños. Por si nos apetecía ir. Fui y se me dio bastante mal. Pero David empezó a entrenarme a distancia, porque yo vivía en Cáceres y él en Barcelona", resaltó.

Con 15 años se mudó al CAR de San Cugat

Cada vez se le hacía más complicado entrenar en Cáceres, "era un almacén y así era muy difícil competir", aseguró, y en 2018 se mudó al CAR de San Cugat para seguir mejorando. Se entrenaba en sus instalaciones y en un rocódromo de Hospitalet, a la espera de que en el Centro de Alto Rendimiento se terminase de instalar una pared de escalada. Allí también empezó a estudiar 2º de Bachillerato, aunque con la pandemia lo dejó con la idea de retomarlo después de los Juegos, ya que en un futuro quiere estudiar fisioterapia.

Con su entrenador planificó una hoja de ruta con miras a París 2024 pero todo se adelantó. En su primer año compitiendo en la categoría absoluta en 2019, ganó el bronce en la Copa del Mundo y a la semana siguiente la plata en el Europeo. Un mes mas tarde, en noviembre, sin rocódromo para practicar más allá de los que usan los escaladores aficionados, con entrenamientos a caballo entre Cáceres, Barcelona y Pamplona, lograba a sus 17 años en el Preolímpico de París colarse entre los veinte elegidos para disputar la prueba masculina en Tokio y convertirse en el primer español en la cita olímpica en este deporte.

"Nuestro objetivo principal eran los Juegos de París, pero como en 2019 era el año para clasificarse para Tokio, que no se dijera que no lo habíamos intentado. Al principio los resultados no acompañaban pero después de la Copa del Mundo, volví como una persona diferente. Escalé como yo escalo y empezaron a salir las cosas bien".

Conseguir el billete para Tokio fue una sorpresa incluso para él mismo. "Las competiciones del preolímpico fueron saliendo mejor de lo esperado y de repente nos damos cuenta de que estamos clasificados para los Juegos Olímpicos. En la final éramos ocho y pasaban seis, pero había dos japoneses que ya estaban clasificados. El resto estábamos matemáticamente dentro", contó en El Transistor.

Le incluyeron en la lista Forbes de 30 deportistas por debajo de 30 años más importantes

Además, el escalador cacereño ha sido uno de los cuatros españoles en entra a formar parte de la lista Forbes Under 30 (por debajo de los 30 años de edad). Cada año, Forbes publica sus clasificaciones, siendo el criterio de su jurado "reconocer el talento y la visión de jóvenes con capacidad para redefinir las industrias más punteras", según explicó la propia revista.