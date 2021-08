Alberto Ginés: "Me ha costado un poco asimilar el oro, pero estoy muy contento"

LEER MÁS Alberto Ginés consigue la medalla de oro en escalada deportiva

El cacereño que se ha proclamado campeón olímpico de escalada deportiva, Alberto Ginés, afirma a Onda Cero que está "muy contento" por haber conseguido la medalla de oro y ha asegurado que no tenía nada claro que iba a ganar porque "la puntuación es un poco rara".

"Me ha costado un poco asimilar el oro, pero estoy muy contento", ha asegurado Alberto Ginés.

Sobre lo que ha pensado cuando ha visto que conseguía la medalla de oro, el cacereño ha afirmado que "se me han pasado muchas cosas por la cabeza, como los entrenamientos de este año, todos los viajes con mi familia desde que empecé a entrenar en serio...".

Confiesa que soñaba con lograr el oro pero afirma que "hasta que no ha pasado no me lo he creído".