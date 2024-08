Juegos Olímpicos de París 2024: sigue en directo la actuación de los españoles hoy en París

Ana Peleteiro: "El factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente"

La atleta española Ana Peleteiro reconoció que este sábado durante la final de triple salto de los Juegos Olímpicos de París el hecho de que lloviese le tocó "un poco psicológicamente" y que aunque estaba "triste" por no haber conseguido la medalla había que "relativizar las cosas" y no se iba a "quedar con mal sabor de boca".

"No puedo ser egoísta conmigo misma, ha sido una temporada increíble, hoy me hubiese gustado rascar unos centímetros más, pero el factor lluvia me ha tocado un poco psicológicamente porque me veía capaz y la pista estaba empapada, no conseguían secarla del todo y tenía un poco de miedo de resbalarme en la tabla y reventarme", señaló Peleteiro a los medios tras la final.