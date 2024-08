España consigue la medalla de bronce en natación artística en París

La selección española de natación sincronizada vuelve al podio olímpico y es la nueva medalla de bronce tras una gran rutina acrobática en la que confirmó su regreso a la élite en París 2024, sumando la quinta medalla olímpica en la historia de la 'sincro' española.

Al ritmo rapero de Eminem, España buscaba su oportunidad en su único tiro --el último--. El 'One shot, one opportunity' de Marshall Bruce Mathers III, aunque conocido como Eminem el de St. Joseph (Missouri, Estados Unidos), sirvió a España para confirmar su medalla. No la lograban desde Londres 2012, también bronce.

Con un grado de dificultad de 26.950 puntos, de los más altos de la jornada, y sin 'basemark', la garra y fuerza de las nadadoras de Mayu Fujiki dieron lustre a una brillante actuación, con piruetas espectaculares, tan solo superada por China, Estados Unidos y Francia --que en el global quedó por debajo--. Es el segundo bronce olímpico de España en natación artística.