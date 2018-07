Usain Bolt: "El atletismo necesita que yo gane en Río"

"El atletismo necesita que yo gane en Río", afirmó el jamaicano Usain Bolt en una entrevista al diario francés 'Le Parisien' efectuada en julio y difundida después de que se clasificara para la penúltima ronda olímpica de 100 metros.

"Sé que el atletismo necesita que yo gane en Río y que sea el mejor. Yo quiero lo mismo. Si quiero ser uno de los más grandes, tengo que seguir ganando", indicó el seis veces campeón olímpico, que dijo tener confianza porque se siente bien.

Los Juegos de Río, según destacó, son los más importantes para él. "Se dice lo mismo cada vez, pero realmente es el caso", recalca ante la posibilidad de conseguir un triplete inédito si vuelve a ganar, como en Pekín 2008 y Londres 2012, las pruebas de 100, 200 y 4x100. "Mis posibilidades, como siempre, son muy altas", señaló el atleta, que afirma que este año el nivel del sprint masculino es uno de los peores que ha visto.

El jamaicano, de 29 años, que vislumbra ya su retirada, apuntó que tiene claro que no quiere acabar su trayectoria con una derrota. "Si el deporte me necesita, si me puedo motivar un poco todavía un año, entonces por qué no continuar un poco. Lo que es seguro es que no quiero acabar con una derrota. Si mi entrenador me dice que todavía puedo ganar, confío en él", afirmó.

Bolt sí reiteró que son sus últimos Juegos, y admitió que en la actualidad no ve a nadie capaz de batir sus récords del mundo. El día que alguien lo haga "seguiré siendo el hombre con nueve medallas de oro en los Juegos", apuntó dando por hecho que va a hacerse también en Río con el máximo premio.

"Las medallas valen más que nada porque quedan para la eternidad", añadió la leyenda del sprint, que subrayó que nunca se ha dopado y destacó que, en referencia al resto, lo único que puede hacer es "animarles a trabajar duro".